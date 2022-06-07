花旗：供應鏈短缺 短期內難解

花旗在最新報告中警告，在可預見的未來，半導體、汽車零件和其他關鍵產品的供應短缺可能會繼續存在。

花旗全球首席經濟學家席茲(Nathan Sheets)表示：「我們發現供應鏈 壓力比幾個月前的預期更為持久，而且顯然根深柢固。」「俄烏衝突似乎進一步放大了這種壓力。鑑於這些現實情況，供應鏈狀況短期內改善的任何希望都已破滅。未來幾個月的挑戰看起來與過去兩年一樣嚴峻。」

花旗認為，通貨膨脹、勞動力短缺和家庭儲蓄增加，是供應鏈面臨的部分持續阻力；只有在疫情 真正消退時，這些壓力才會真正得到緩解。

花旗表示：「為了緩解全球貿易壓力，最終需要看到疫情改善。」「一些具體的供應鏈問題正開始緩解，但仍有許多未知因素。」

花旗解釋，疫情狀況是關鍵，因為疫情推翻了全球供應鏈已充分優化的觀點。

花旗表示：「在疫情之前，普遍的共識是供應鏈已經『優化』並且運作平穩。」但過去兩年對最終產品的需求激增，同時供應出現間歇性中斷。

科技業的供應鏈壓力依然最為嚴重。市場預期蘋果即將發表新款Macbook Air。由於疫情導致工廠關閉，最新的蘋果硬體可能在未來幾周出現供應短缺。

另外，半導體供應持續不足。英特爾執行長蓋爾辛格(Pat Gelsinger)最近表示，晶片 缺貨會持續到2024年，因為阻礙產能提升的瓶頸現在輪到先進工藝製造設備這邊，設備交貨期更長，晶片產能難以擴產。

而在上周，以法伊(Jamie Fahy)為首的花旗策略師發表報告表示，雖然全球股市艱難度過了2022年前5個月，但痛苦可能尚未結束。在量化緊縮尚未全面展開的情況下，負面的經濟數據和獲利修正將帶來更大的實際波動。