我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

殖利率升逾3% 股指仍舊走升

財經新聞組／綜合報導

美股6日小幅走高，因為華爾街試圖從下跌的前周反彈，並駕馭美國國債殖利率的飆升。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲48.64點或0.4%至1萬2061.37點。史坦普500指數上漲12.89點或0.31%至4121.43點。道瓊工業平均指數上漲16.08點或0.05%至3萬2915.78點。道指早盤一度上漲300多點，但收盤前回吐部分漲幅，10年期美國國債殖利率升至3%以上。

在北京取消一些與新冠病毒相關的限制措施後，投資人情緒得到提振。與此同時，《華爾街日報》報導，中國監管機構正在結束對網約車巨頭滴滴的調查，這可能代表對其科技業的打擊可能即將結束。

在海外，中國股市上漲超過1%，香港股市上漲超過2%。滴滴在美國上市的股票漲幅2.66%，京東和拼多多的漲幅分別達6.53%和5.6%。

中國的消息提振了賭場股，永利度假村上漲2.47%。在拜登政府暫停對4個國家的太陽能電池板產品徵收關稅後，太陽能股走高，Enphase Energy上漲5.41%。

其他個股方面，亞馬遜股票在以1分20分拆後上漲1.99%。安進和Salesforce分別下跌1.21%和1.1%，拖累道指。

殖利率 指數 華爾街

上一則

美股最錢線／企業獲利疲軟 美股本季觸底

下一則

花旗：供應鏈短缺 短期內難解

延伸閱讀

全美奶粉短缺危機 拜登消息慢了好幾個月

全美奶粉短缺危機 拜登消息慢了好幾個月
拜登全國奔走 立法一事無成 華郵批「有何用」

拜登全國奔走 立法一事無成 華郵批「有何用」
拜登下大棋 也成失言反覆的總統

拜登下大棋 也成失言反覆的總統
中國學者：拜登藉國際體系 維護台灣事實獨立

中國學者：拜登藉國際體系 維護台灣事實獨立

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了