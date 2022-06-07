殖利率升逾3% 股指仍舊走升

美股6日小幅走高，因為華爾街 試圖從下跌的前周反彈，並駕馭美國國債殖利率 的飆升。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 上漲48.64點或0.4%至1萬2061.37點。史坦普500指數上漲12.89點或0.31%至4121.43點。道瓊工業平均指數上漲16.08點或0.05%至3萬2915.78點。道指早盤一度上漲300多點，但收盤前回吐部分漲幅，10年期美國國債殖利率升至3%以上。

在北京取消一些與新冠病毒相關的限制措施後，投資人情緒得到提振。與此同時，《華爾街日報》報導，中國監管機構正在結束對網約車巨頭滴滴的調查，這可能代表對其科技業的打擊可能即將結束。

在海外，中國股市上漲超過1%，香港股市上漲超過2%。滴滴在美國上市的股票漲幅2.66%，京東和拼多多的漲幅分別達6.53%和5.6%。

中國的消息提振了賭場股，永利度假村上漲2.47%。在拜登政府暫停對4個國家的太陽能電池板產品徵收關稅後，太陽能股走高，Enphase Energy上漲5.41%。

其他個股方面，亞馬遜股票在以1分20分拆後上漲1.99%。安進和Salesforce分別下跌1.21%和1.1%，拖累道指。