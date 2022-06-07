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美股最錢線／企業獲利疲軟 美股本季觸底

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利策略師表示，企業獲利財測疲軟可能會帶來最新阻力，美股可能會進一步下跌，然後在第2季財報季觸底。

以威爾森(Michael Wilson)為首的策略師在最新報告中寫道：「在沒有像衰退這樣明顯衝擊的情況下，企業的財測調降速度很慢。」「這次應該沒有什麼不同，這意味著股票可以在當前水平徘徊，直到第2季財報季可能開始和結束下一輪跌勢。」

威爾森一直是華爾街最知名的空頭分析師之一，並正確預測了最新的市場大跌，這是由於擔心鷹派的聯準會(Fed)將使經濟陷入衰退。3日強勁的非農就業報告進一步加劇了這些擔憂，並導致史坦普500指數在9周內連續第8周下跌。

威爾森預測，到8月中下旬，史指將接近3400點，這意味著較3日收盤價再下跌17%。他說，史指中最大的5%股票交易價格中值仍比疫情前水平高出40%，而整體指數則高出17%。

他在報告中寫道：「這也可能帶來下跌可能，在退出當前熊市之前，這些股票可能是最後一隻掉落的鞋。」

包括哈奈特(Michael Hartnett)在內的美國商銀策略師也表示，美股目前正在上演熊市反彈，並補充表示他們將在史指超過4400點時放空，這個價位比3日收盤價高出約7.1%。

不過，並不是每個人都悲觀。包括馬鐵卡(Mislav Matejka)在內的摩根大通策略師仍然看好美股，聲稱「隨著漸漸接近下半年，股票的基本風險回報可能會改善。」

大摩的威爾森表示，在美股的產業別方面，食品和主食零售預期在過去4周已經「崩潰」。他說，消費性非必需品和科技硬體的財測也出現疲軟，而過去一個月房地產的積極修正最為強勁。（財經新聞組）

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