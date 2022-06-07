收購Spirit 捷藍航加價

捷藍航空(JetBlue Airways)提高對Spirit Airlines的收購報價，以試圖說服Spirit股東放棄Frontier Air Group的競爭報價。新報價包括3.5億元的加強反向分手費，比之前的報價多出1.5億元。為了使提案更加誘人，將向Spirit股東提供每股1.5元的預付款作為現金股利。

星巴克 下任CEO 將來自外部

星巴克臨時領導人舒茲(Howard Schultz)告訴《華爾街日報》，下一任CEO將來自公司外部。舒茲在前CEO強生(Kevin Johnson)離職後於4月第三次重返公司擔任最高職位。雖然不少分析師和投資人有類似猜測，但他公開否認會在秋季之後繼續擔任現職，屆時將任命新的繼任者。

醫療設備商BD併Parata

醫療設備製造商Becton Dickinson and Co宣布將以15.2億元全現金交易收購Parata Systems，以將業務擴展到藥房自動化領域。Parata Systems為藥房提供自動化解決方案，例如藥物歸類包裝和高速機器人配藥技術，以幫助降低成本並提高患者的安全性和體驗。

沙主權基金競標中東星巴克

沙國主權財富基金公共投資基金(PIF)已入圍收購Alshaya Group持有的中東、北非和中亞星巴克(SBUX-US)加盟經營權的股份。該地區的星巴克加盟店面在中東、俄羅斯和中亞的14個國家和地區擁有數百家分店。總部位於科威特的Alshaya Group最多可出售高達30%股份，獲利40億至50億元。

Nike控賣假鞋 StockX回擊

線上轉售網站StockX回擊Nike聲稱該網站一直允許銷售假運動鞋的說法。根據法庭文件草稿，StockX辯護表示，Nike之前還曾讚揚過這些措施。Nike和StockX之間的法律戰始於非同質貨幣(NFT)。Nike在2月起訴StockX，指稱其Nike鞋的NFT侵犯了商標，可能會混淆客戶。

馬斯克 控推特 阻查假帳

馬斯克(Elon Musk)透過律師發函致推特，指責推特「抵制和阻撓」他獲得平台上虛假帳資料的權利，指稱其「明顯違反了合併協議條款」。這封由Skadden律師事務所律師Mike Ringler簽署的律師函，聲稱馬斯克保留由此產生的所有權利，包括不完成交易以及終止合併協議。