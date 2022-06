疫情遠距工作 帶動住房革命助長房價走高

新冠疫情 改變人們的生活方式,對許多人來說,甚至改變居住地 ,在家遠距工作帶動一場大革命,稱為「大洗牌」(Great Reshuffling),最新研究發現,大洗牌助長房價 上漲,對房價漲勢的影響力占一半以上。

因為遠距工作,有些人搬到離辦公室較遠的地方居住,有些人還配合新生活方式購買更大的房子。根據舊金山聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)和加州大學聖地牙哥 分校(University of California, San Diego)合作的國家經濟研究局工作文件(National Bureau of Economic Research),房屋需求增加、工作型態允許搬到溫暖地區居住都助長房價上漲。

疫情期間房價漲逾2成

研究人員針對2019年12月至2021年11月間Zillow房價指數進行分析,發現疫情期間房價上漲23.8%,遠距工作造就了15.1%的漲幅。

加大聖地牙哥分校經濟學副教授維蘭德 (Johannes Wieland) 參與研究,他補充,遠距工作趨勢對房價和通膨發展將產生重大影響。

維蘭德說,一旦看到預估數據,便會對遠距工作的影響力大感震驚;人們搬到不同的地方,這點很重要,不過,真正推升房價上漲的,是繼續留住都會區而因在家工作需要更多居住空間的人。

加大聖地牙哥的研究結果與Zillow經濟學家在疫情期間看到的情況相呼應。

Zillow資深管理經濟學家格林(Chris Glynn)說,已經看到所謂的「大洗牌」促進全美住房需求,助長疫情前已有的趨勢,人們搬到德州奧斯汀、北卡羅萊納等地已非新鮮事,但疫情讓這股遷移潮加速,辦公室和家庭間的束縛鬆綁,人們可自由選擇居住地點。

太陽帶成熱門居住地

甚至在新冠疫情爆發前,貫穿美國南部和西部的太陽帶(Sub Belt)就吸引偏好溫暖氣候的遠距工作人士,研究發現,此一趨勢疫情期間更加溫,這一帶房價漲勢比疫情前更快。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)數據顯示,2021年第四季末,德州奧斯汀(Austin)的一家庭成屋中間價較前一年同期上漲26%,此外,鳳凰城價格上漲26%、愛達荷州的博伊西(Boise)上漲24.3%。

研究人員發現,疫情前已擁有大量遠距工作者的城市在疫情過後比其他城市更具吸引力,更多人入住遠距工作。

維蘭德認為,遠距工作者增加,房價便隨之上漲;奧斯汀、博伊西、鳳凰城和聖地牙哥等城市房價漲幅在全美名列前茅。

維蘭德說,受遠距工作者歡迎的城市有三大特徵。第一點,這些地區的主要行業早已接受遠距工作,好比高度倚賴電腦工作的科技類行業;第二點,人口密度較低,與全美大城市相比,這些地區有更多活動空間、也有更多負擔得起的經濟適用房,他舉例,紐約市生活成本高,需要更多居住空間的遠距工作執行起來較困難;第三個點是溫暖氣候或吸引人的生活方式,一旦不需要配合工作地點選擇住處,便可搬到真正喜歡的地方,等於搬到一個地方「生活」,而不是「工作」,正因為如此,太陽帶許多城市在疫情期間大受歡迎、房價大漲。

在家工作空間需求大

這一波疫情促使人們迅速改變工作方式。

維蘭德說,從來沒有像這波疫情下大家被迫以如此快速的方式改變工作方式,突然間,大家離工作地點越來越遠,不需要進辦公室工作,更需要用家庭空間來工作。

假如一切都很完美,整個經濟體可順利適應這樣的趨勢轉變,實際情況並非如此,一兩年內很難解決住房問題,尤其供應量不是很高的時候,因此,房價飆漲快速。

維蘭德和舊金山聯邦準備銀行經濟研究顧問蒙德拉貢(John A. Mondragon)聯合研究發現,房地產市場受諸多因素影響,包括待售房屋供應量低、大量千禧世代達購屋年齡、聯準會在疫情期間大幅降息導致一年多房貸利率超低。

研究人員計算一個地區房價上漲與居住該地區遠距工作者增加有關的房屋數量。

國家經濟研究局工作文件是為了讓大家討論、評論而發行,並未經過同行評審或 該研究局董事會(NBER Board of Directors)審查。