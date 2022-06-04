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石化原料成本飆升 高價位的Lululemon再漲價10%

財經新聞組／綜合報導
Lululemon產品有四分之三由石化原料製成。（路透）
Lululemon產品有四分之三由石化原料製成。（路透）

Lululemon與零售業的其他同業一樣受到惡性通貨膨脹的打擊，迫使這家運動休閒公司進一步抬高原就很高的價格。

Lululemon財務長法蘭克(Meghan Frank)在財報電話會議上告訴分析師：「展望2023年，在定價方面，我們將適度提高產品售價約10%。」「正如之前所說，我們在競爭格局中從質量和製造商品的角度戰略性地看待價格。我們將繼續將其作為我們前進的戰略。」

Lululemon正在面對石油等原材料的成本飆升。在一份最新研究報告中，花旗分析師雷柱斯(Paul Lejuez)估計Lululemon有75%的產品種類原料來自石油製品。

Lululemon表示，截至目前為止，它還沒有看到任何對價格上漲的阻力，這可能會鼓勵它繼續在這方面著手以保護獲利。事實上，消費者的反應已出現在公司最新的財報中。

這家服裝零售商的財報顯示，第1季北美和國際銷售額分別成長32%和29%，而調整後營業獲利成長29%。但通膨壓力的確降低了獲利率：毛利率較一年前下降了320個基點。

Lululemon將全年獲利財測從之前的9.15元至9.35元調高至每股9.35元至9.50元。

雷柱斯說，「雖然到目前為止Lululemon通常收入較高的客戶群支出似乎沒有任何放緩，但我們認為庫存有點偏高，要特別注意支出趨勢是否隨著時間的演進而減弱，以及支出趨勢是否越來越傾向『外出』服飾裝。」「包括鞋類、高爾夫和網球在內的近期產品發表的強勁收入和成功，都凸顯出該品牌的實力。」

也許要等一條彈性男性卡其褲從128元漲到稅前140元後，才能確定這個品牌是否真的有夠強硬。

石油 利率 分析師

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