小企業主靠差異化 度過疫情

隨著小企業主在新冠疫情 之後復原和重建，它們正面臨著吸引合格勞工的障礙，但有些人已經找到了解決辦法。

Capital One銀行小型企業負責人弗林(Jenn Flynn)表示，「小型企業已經找到了一種透過彈性和收益來實現差異化的方法，它們在疫情期間對科技進行大量投資 ，這些投資正在獲得回報，允許它們提供遠距工作選擇，以吸引人才。」

根據Capital One的調查，76%的小企業主相信它們將能夠在未來6個月內填補空缺職位。雖然大多數業者在去年沒有改變招聘做法，但有些業者已開始提供有競爭力的工資。47%的千禧世代小企業主表示，它們調高員工的工資，比其他任何世代的業主都多。

弗林說，「越來越多人重視專注於公司使命，讓員工參與規畫階段和戰略會議，為員工創造空間讓他們有自己的時間，強調自我保健和幸福，而不僅僅是為了它們的員工，也是為了它們自己。」

話雖如此，全國獨立企業聯合會(NFIB)的5月就業 報告顯示，勞動力短缺仍然是許多小企業面臨的挑戰。經季節性調整後，超過半數的企業主回報仍有許多職位空缺無法填補。

根據弗林的說法，科技在幫助小企業主創造效率和擴大業務的機會方面發揮了關鍵作用，尤其是在疫情造成的破壞中。

他指出，「在2年疫情期間，科技轉型加速了7年，而小企業處於最前線。」「消費者期望企業能在他們所處的地方與他們見面。」

即使這兩年充滿挑戰，弗林指出，「絕大多數企業主」表示，「我們的研究顯示，小企業主很樂觀；即使通貨膨脹、供應鏈問題和倦怠仍然是令人擔憂的問題。」

事實上，她補充說，「絕大多數企業主告訴我們，他們現在發展業務的動力最起碼也與疫情之前一樣，這確實令人鼓舞。」