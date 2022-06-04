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油價居高不墜 影響消費行為

財經新聞組／綜合報導

最新數據顯示，加油站的價格數字衝擊最終可能會是壓斷駱駝背的最後一根稻草。

根據DataTrek的研究，目前美國的汽油消費水平較一年前增加3%，並且在過去7周內以3-5%的速度下降。

DataTrek指出，這些下降走勢在2022年4月之前從未出現，這代表高油價的痛苦正在影響消費者的行為。

DataTrek寫道：「通勤是美國人開車的最常見原因，我們原以為汽油消耗量仍會比去年同期增加。」「去年此時辦公室的入座率還不到20%，但現在已達2倍以上，為43%。因此，偏低的汽油消費量相對整體消費者支出模式而言，是一個令人不安的跡象。」

美國汽車協會(AAA)數據顯示，截至3日，一加侖普通無鉛汽油的全美平均價格為4.76元，而在7個州則高於5元。

衝擊食品、燃料和住房等必需品的通貨膨脹正令美國人感到壓力：密西根大學的5月消費者信心指數終值從上月的59.1降至58.4，創逾10年新低。

根據商務部的數據，4月消費者支出穩步成長0.9%，但這個增幅是由消費者動用儲蓄來推動的；儲蓄率從前月的5%降至4月的4.4%。

EY-Parthenon首席經濟學者達科(Greg Daco)在給客戶的報告中寫道：「美國經濟在接近年中時雖仍強勁，但基礎開始出現裂縫。」

儲蓄 油價 商務部

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