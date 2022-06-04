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美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

財經簡訊

財經新聞組／整理

爭取合併 Frontier備2.5億分手費

邊境航空(Frontier Airlines)母公司表示，如果監管機構出於反壟斷原因不批准兩家折扣航空公司合併，它將向Spirit航空支付2.5億元的反向分手費，以說服投資人下周批准該交易。競爭對手捷藍航空(JetBlue Airways)一直試圖直接收購Spirit，但都以反壟斷考量遭拒絕。

科爾收到2份偏低收購要約報價

《華爾街日報》報導，陷入困境的零售巨頭科爾百貨(Kohl's)收到2份收購報價，但都遠低於之前拒絕過的報價。這兩份收購要約來自私募股權公司Sycamore Partners，其出價在每股50元左右；零售控股公司Franchise Group出價則是約60元。科爾希望報價至少每股70元。

歐盟7日決定統一充電端口

《路透》報導，歐盟成員國和歐盟立法者將於6月7日就手機、平板電腦和耳機的共同充電端口達成一致，屆時將開會討論不利蘋果公司的提議。十多年前，在iPhone和Android用戶抱怨必須為手機使用不同的充電器後，歐盟委員會首次提出單一行動設備充電端口的提議。

Fed官員:通膨未見頂 須續升息

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，沒有充分的證據顯示通膨已經見頂，因此未來將採取一系列激進的升息仍有必要。她說：「在看到真正令人信服的證據顯示我們的行動正在開始發揮作用，以更好地降低需求與供應之間的平衡之前，我不想宣布已戰勝通膨。」

５月就業增39萬 失業率3.6%

勞工統計局報告，即使人們擔心經濟放緩且通膨步伐加快，但5月經濟新增39萬個工作崗位，優於預期。與此同時，失業率維持在3.6%，略高於1969年12月以來的最低水平。平均時薪較4月成長0.3%，略低於預期的0.4%。工資同比增加5.2%，符合預期。

馬斯克收購推特等待期截止

推特表示，馬斯克以440億元收購該公司的HSR法案規定等待期已經截止。現在交易完成只須取決於其餘的慣例成交條件，包括推特股東的批准和收到適用的監管批准。HSR法原名為Hart-Scott-Rodino改進反托拉斯法，要求各方向FTC和司法部反托拉斯司報告大宗交易以供審查。

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