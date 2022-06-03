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消費者月均訂閱費219元 被低估僅86元

財經新聞組／綜合報導

一般人很有可能不太了解每個月的訂閱到底帶來多少成本。

根據市場研究公司C+R Research委託進行的一項調查，消費者對他們每月訂閱費用的平均猜測為86元。然而，當被問及特定類別的訂閱時，實際金額平均219元，比估計多出133元。

紐約《Bone Fide Wealth》總裁、認證財務規劃師波納帕斯(Douglas Boneparth)說：「訂閱就像滑降索，它都是自動產生的，而且你並不是每個月都會積極購物。」

隨著過去10年訂閱服務的爆炸式成長，追踪所有服務可能具有挑戰性。根據Statista的數據，僅就媒體和娛樂產品而言，2020年每位消費者的平均付費訂閱家數為12件。千禧世代擁有最多，為17件。

由於訂閱通常透過借記卡或信用卡自動收費，因此用戶更容易不注意到費用。調查顯示，86%的人之中至少有一部分的訂閱都採用自動轉帳。而42%的人表示，他們常常忘記仍繼續為不再使用的訂閱付費。

有30%的C+R研究受訪者低估了他們的訂閱成本100至199元。另有24%的消費者少了200美元以上。

對於任何想要更想掌握自己支出標的和支出金額的人來說，值得考慮採用Truebill或Mint這些可以追踪訂閱的軟體。許多銀行或信用卡公司也允許客戶透過帳戶一次查清經常性費用。

更密切地追踪訂閱也有助於規畫生活預算，這樣就不容易超支。

波納帕斯說，「這真的都要歸結到組織化。」「對現金流的安排越有條理，就越能確定想要什麼或不想把錢花在什麼上面。」

該研究的調查於4月底至5月初針對1000名消費者進行。

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