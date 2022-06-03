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挑戰亞馬遜 沃爾瑪門市轉型 變身可購物履行中心

財經新聞組／綜合報導
沃爾瑪連鎖賣場走道上總是堆滿低價雜貨、紙巾和服裝的紙箱。（路透）
沃爾瑪連鎖賣場走道上總是堆滿低價雜貨、紙巾和服裝的紙箱。（路透）

沃爾瑪連鎖賣場以堆滿低價雜貨、紙巾和服裝的走道而聞名。

現在，這些賣場正在轉型成為電商業務的中心，任務包括作為無人機送貨的發射台、線上雜貨訂單的自動化倉儲和外送直達冰箱的出發點。而且，它們還將協助第三方市場在沃爾瑪網站上銷售的個人和獨立公司，提供包裝和運送商品。

沃爾瑪美國電商長沃德(Tom Ward)指出，「店面正在轉型成可購物的履行中心。」「如果商店像履行中心一樣，我們就能在最短時間內以最短距離將這些物品送達。」

沃爾瑪依靠兩個關鍵優勢來推動其電商業務：在美國擁有的約4700家門市，以及在雜貨業務中的主導地位。90%的美國人居住在沃爾瑪店面10英里範圍內。該公司是美國營收最大的雜貨商。沃爾瑪希望擴大其商品種類、改善客戶體驗並增加配送路線的密度，以將電商轉變為更大的業務。

新冠疫情為沃爾瑪擴大其線上業務創造了機會。這家零售商的電商銷售額激增，絕大幅度要歸功於在疫情前幾年就推出路邊取貨服務。Insider Intelligence估計，去年美國人在行動訂單上每花費4元，就有1元流向沃爾瑪，高於任何其他零售商。

全球疫情危機也激發了沃爾瑪的緊迫感，以更能與電商領域的明顯領導者亞馬遜競爭。根據研究公司eMarketer的估計，亞馬遜的美國線上市場占有率為39.5%，而沃爾瑪為7%。根據估計，消費者在亞馬遜的支出首次超過大型零售商。

但最近幾個月，電商環境變得更加艱難。隨著越來越多顧客返回商場，收益顯著放緩。就連亞馬遜最近一季業績也停滯不前，銷售成長率達約20年來最慢。

即使在這樣的背景下，沃德表示，沃爾瑪也受益於以價值取向著稱的聲譽，「價格對我們的客戶來說至關重要。」「他們相信我們能帶來最低的價格，畢竟我們在這一行已經做了60年。」

沃爾瑪 電商 亞馬遜

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