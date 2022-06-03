彌補高昂成本 機票價格飆升

由於主要航空公司為彌補因航空燃料和人員短缺而導致的高昂成本，機票價格已漲到令人瞠目結舌的水平。

Cowen長期研究航空公司的分析師貝克(Helane Becker)對機票價格上漲感到驚訝，她說，「今年票價上漲了34%。之前預測4月、5月和6月將成長7%，現在幾乎一一實現。沒錯，我很驚訝它們真的能將這些成本轉嫁給消費者。不過，這也正是回應非常強勁的需求。」

根據美國勞工 統計局(BLS)的最新消費者物價指數 (CPI)報告，4月航空公司票價飆升18.6%，為1963年12月成為公共交通指數的組項指標以來的最大漲幅；3月票價漲幅為10.7%。

按年增率計算，航空公司票價較上年同期成長33.3%，創1980年12月以來的12個月最大漲幅。

根據貝克整理的數據，達美航空、美國航空和聯合航空全美三大航空公司，5月23日周末的票價平均同比上漲49.4%。

其中達美航空的票價漲幅最為驚人。截至5月23日當周票價同比上漲113%，高於前周的99.7%。

貝克說，「然而，我們擔心，因為在勞動節 之後，當人們結束旅遊季節時會發生什麼，是否又會重回到某種現實？」「我們預測9月、10月到11月中旬的休閒旅遊需求將會大幅下降。」