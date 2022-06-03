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企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

財經簡訊

財經新聞組／整理

惠普歡迎巴菲特入股投資

惠普(HP)CEO洛雷斯(Enrique Lores)暗示，讓巴菲特(Warren Buffett)成為最大股東並不算太糟糕，即使信任投票不太可能影響企業的營運方式。巴菲特的波克夏控股在4月初透露買進1.21億股惠普股票。這筆42億元的投資現在價值47億元，讓波克夏控股獲得惠普大約11.5%的股份。

自駕車Cruise爭取合法上路

如果能夠克服市府官員的反對意見，通用汽車的Cruise可能成為第一家獲得舊金山自駕車收費許可證的公司。殘疾者和商業團體表示支持。州政府工作人員也建議批准Cruise，指其提議合理地保護了乘客安全。出於安全考慮，舊金山消防、警察和交通官員希望州監管機構先實施限制。

5月ADP私營就業僅增12.8萬

薪資處理公司ADP發布統計，5月私營部門就業人數僅增加12.8萬人，遠低於《道瓊》估計的29.9萬人，也低於4月下修後的20.2萬人；4月初值為增加24.7萬人。這是2020年4月大規模裁員以來最糟單月，當時由於新冠疫情爆發引發大規模的經濟停擺，企業解雇超過1900萬勞工。

Regeneron買斷賽諾菲抗癌藥

Regeneron Pharmaceuticals將從法國製藥商賽諾菲公司(Sanofi SA)手中買下抗癌藥物Libtayo的全球權利，其中包括9億元的預付款。兩家公司於2015年簽署了一項合作協議，雙方可共同在美國銷售該藥物，而賽諾菲則負責在美國之外銷售該藥物。Libtayo的全球利潤平分。

福特投資20億 創造3200職位

福特汽車將投資20億元在密西根州創造3200個新工作崗位，以促進電動車生產。3200個新工作崗位中包括Dearborn、Flat Rock和Wayne裝配廠的2000個。該投資將支持福特增加F-150 EV車燈組產量，以及全新Ranger皮卡和Mustang的組裝。

勞動生產率降7.3% 75年最大

美國勞工部證實，第1季美國勞動生產率下降7.3%，為1947年第3季75年以來最大降幅；上月的初值為下跌7.5%。單位勞動成本成長12.6%，由上月初值11.6%上修，代表強勁的工資成長可能會持續，並導致通膨在一段時間內保持令人不安的高點。

投資 自駕車 巴菲特

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