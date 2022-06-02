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重返辦公室 半數千禧世代考慮離職 1／3職場倦怠

財經新聞組／綜合報導
重返辦公室，之前的負面感受也重現。（歐新社）
重返辦公室，之前的負面感受也重現。（歐新社）

隨著員工在疫情中斷後重拾以前的工作程序，與工作相關的相同壓力也正在悄悄捲土重來。

未來論壇(Future Forum)的一項最新調查發現，與工作相關的壓力達到2020年夏季以來的最高水平。

Headspace CEO格拉斯(Russell Glass)指出，「我們知道勞工過得很辛苦。」「50%的千禧世代員工表示，由於心理健康問題，他們正在考慮離職。三分之一出現職場倦怠。」

未來論壇執行負責人伊利奧特(Brian Elliott)表示，由於勞工的期望已經發生變化，壓力的一個關鍵來源可能是缺乏彈性的政策。

他說，「頂尖人才期望彈性是他們未來工作的關鍵部分。」「事實上，彈性是僅次於薪酬和對想在哪裡工作的考量因素。這極大地改變了人們對工作地點和工作時間的看法。」

那些未得到滿足的彈性和薪酬優先事項，是大辭職潮(Great Resignation)轉變為大徹悟潮(Great Realization)或大洗牌潮(Great Reshuffle)的原因之一，特點是員工流動率高。

普華永道(PwC)的一項調查發現，五分之一的人打算明年換工作。

在勞動市場緊張情況下，勞工們發現換工作會增加獲得更高工資。根據Lending Tree的數據，在美國開始新工作和搬家的人收入增加了11%，超過8.3%的通貨膨脹率。

但伊利奧特指出，願意離開一份工作以獲得更高的薪水，並不能保證壓力會減輕，「在加入一個新組織時，另一邊的草總是更綠。」

對於試圖引導員工滿意度和留住人才的雇主，格拉斯強調，員工倦怠「現在是一個企業持續面對的問題，這意味著企業、董事會和高管必須考慮這個問題。」

他補充說，引導公司領導層認識和談論心理健康，可以幫助消除這個問題，「我們都是平凡人，都有這些問題。」「因此，作為高管和領導者，談論它有助於讓大家也參與談論。」

勞工 心理健康 疫情

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