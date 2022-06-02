Fed褐皮書：經濟成長已現趨緩

根據聯準會(Fed)發布的最新報告，在過去2個月左右時間中，美國大部分地區的經濟成長只是「輕微或適度」。

即使所有12個Fed轄區都報告了持續成長，但Fed定期發布的「褐皮書」顯示，其中4個地區顯示「成長步伐已經放緩」。

這份報告涵蓋從4月中旬到5月22日左右的時期。

除了對經濟的更廣泛看法外，報告指出，大多數地區的物價都以「強勁或爆發式」的速度上漲。雖然有2個地區表示「快速通膨是一種趨勢的延續」，但3個地區表示物價「有所放緩」。

大約半數地區報告，企業仍能將更高的物價轉嫁給消費者，但有些地區指出「客戶出現反制，例如小量購買或以較便宜的品牌替代」。

報告指出，「有2個地區調查顯示，售價較前一年上漲4%到5%；此外，有一個地區指出，企業的售價預期已連續2季小幅下降。」

此外，褐皮書還指出零售業存在一些疲軟，因為物價上漲影響了銷售，而住房也受到利率 上升的影響。

報告表示：「聯繫人傾向於將勞動市場困境視為最大挑戰，其次是供應鏈 中斷。」「利率上升、總體通膨、俄羅斯入侵烏克蘭以及主要是東北部新冠病例造成的干擾，都構成了影響家庭和商業規畫的關鍵問題。」

美國正面臨烏雲密布的經濟形勢。保持經濟運轉的一個重要因素是就業 成長繼續保持迅速步伐。

褐皮書指出，所有地區的就業都「適度或漸進」上升，但也有一些報導指招聘放緩或凍結。

報告指出，「然而，勞工短缺繼續迫使許多公司在產能不足的情況下運作。作為回應，公司繼續部署自動化，提供更大的工作彈性，並提高工資。」