持續擔憂經濟 股指仍舊不振

由於對經濟健康狀況的擔憂，美股回落，華爾街在經歷動盪的5月之後迎來新的一個月。

道瓊工業平均指數 下跌176.89點或0.54%至3萬2813.23點，盤中最高上揚280點，最低下跌逾400點。史坦普500指數下跌30.92點或0.75%至4101.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌86.93點或0.72%至1萬1994.46點。

金融股是表現最差的史指類股。高盛下跌1.53%，摩根大通下跌1.85%。

通常與經濟周期相關的材料個股是拖累史指的最主要禍首。Albemarle下跌7.8%，Mosaic下跌6.1%。

旅遊股也陷入困境。波音是道指中跌幅最大的股票 ，下跌0.57%。在史指中，挪威郵輪公司下跌4.5%，聯合航空下跌4.49%。

在上漲個股方面，在第1季業績超出預期後，Salesforce飆升9.88%。

供應管理協會(ISM)表示，5月製造業採購經理人指數(PMI)為56.1，高於上月的55.4，因此對貨幣政策收緊的擔憂更加強烈。與此同時，4月職位空缺急劇下降，但仍高於歷史水平。

與此同時，指標美國國債殖利率 1日攀升。利率上升會降低未來收益的價值，並使股票看起來不那麼有吸引力。