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花旗：未來再跌是非常確定的

財經新聞組／綜合報導

花旗警告，如果在通膨肆虐和聯準會(Fed)升息情況下，今年企業獲利跌破谷底，股市可能會進一步承壓。

花旗策略師法伊(Jamie Fahy)在給客戶的最新研究報告中寫道：「我們的確認為下跌是非常確定的事。」「近日的拋售，幾乎完全是由更高的利率和獲利本益比降級所推動的。基本上，雖然人們擔心經濟衰退，但對2022至2023年的每股獲利預期幾乎沒有改變。但對我們來說，量化緊縮尚未全速推動，且獲利預期仍遠高於任何衰退區域，美股仍將容易受到進一步下行的影響。」

花旗對股票保持謹慎態度，是因為美股在5月的走勢有些混亂。

史坦普500指數上周結束連續7周跌勢，創下2020年11月以來的最佳單周表現，漲幅超過6.5%，而道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數分別上漲4.2%和5.2%。

但在陣亡將士紀念日長周末後的31日，史指在震盪交易中下跌0.6%，因為交易員掛念拜登總統與Fed主席鮑爾會面討論猖獗的通膨。道指下跌0.7%，那指下跌0.4%。

整個5月，那指下跌2.1%，而史指和道指小幅上漲。

盈透證券(Interactive)首席市場策略師索斯尼克(Steve Sosnick)警告：「即使有好的交易機會，市場也總會下跌，但我的意思是不要閉上眼睛逢低承接，因為它是一個陷阱。」

如果花旗的法伊說得沒錯，那麼隨著分析師微調對企業的獲利預測，這種影響可能會變得更大。

法伊補充指出，「在高通膨環境下很難設計Fed看跌期權。」「當兩個風險指標均為負值時，最好不要逢低買入。」

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