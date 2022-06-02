幣安募5億風投基金投資 Web3

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)正在推出自有的風險投資基金。該公司的風險投資部門Binance Labs已為其第一支啟動基金籌集了5億元，並獲得風險投資公司DST Global和Breyer Capital以及未具名的家族辦公室和企業的支持。Binance Labs計畫利用這筆資金投資建設「Web3」相闗企業。

利率 雖降 房貸申請3年半新低

即使利率略有下降，房貸需求仍降至2018年12月以來最低水平。抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數顯示，上周購屋的房貸申請較前周下降1%；成交量較一年前同周低14%。符合貸款條件的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.46%降至5.33%，而自備款20%的點數從0.60降至0.51。

DoorDash預測第2季訂單趨緩

美國食品配送公司DoorDash在通膨危機之下完成了對歐洲業務Wolt Enterprises的35億元收購，但預測第2季訂單將放緩。在宣布完成收購的文件中，DoorDash將第2季獨立市場訂單總額(GOV)預測值從之前至少121億元調升至125億元。

達美航空估本季營收 重回疫前

達美航空表示，由於旅遊需求和票價激增有助其抵禦燃料成本的飆升，預計本季營收將恢復到2019年水平；之前預測銷售額會比疫情前低7%。達美航空不到一周前才宣布削減班表，以避免航班中斷影響數萬名乘客。在陣亡將士紀念日周末，數百架達美航班被取消或延誤。

微軟推小型平價NB 起價599元

微軟推出其最新的平價筆記型電腦(NB)，鎖定有意購買採用Windows 11驅動系統的小型NB、且負擔不會太重的學生和上班族。Surface Laptop Go 2起價599元，是2020年Surface Laptop Go的後續產品，它擁有更快的性能和全新的可更換組件，可擴展其實用性。

別克2030年北美車系全電動化

曾是美國先驅汽車公司之一的通用汽車旗下品牌別克表示，其未來北美產品陣容將在2030年實現「全電動化」。別克計畫2024年推出首款電動車，但沒有提供具體細節。供應商消息人士透露，該品牌計畫在該時間段內製造至少兩款電動跨界車，分別在中國和北美生產。