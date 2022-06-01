忠貞度完勝比特幣鐵粉 特斯拉愈跌、馬斯克迷愈是力捧

特斯拉執行長馬斯克多年來生產出改變遊戲規則的產品，也吸引眾多死忠力挺的散戶。 美聯社

電動車大廠特斯拉 （Tesla）股價 走勢從4月開始急轉直下，但散戶不離不棄、死忠力挺的熱情不減反增，從5月來買盤強勁可見一斑。對照比特幣買氣仍然欲振乏力，高下立判。

彭博資訊報導，截至上周五（5月27日）止，散戶投資人5月淨買入7.08億美元的特斯拉股票，在美國大型科技股中獲散戶熱烈捧場的程度僅次於蘋果（Apple）。特斯拉上周股價暴漲14%，周漲幅居紐約證交所FANG+成分股之冠，也是協助標普500指數寫下2020年11月來最大周線漲幅紀錄的第三大功臣。

Vanda Research分析師Fabian Birli說：「在5月，我們目睹散戶對特斯拉股票的單月買氣是2020年8月來最強，當時特斯拉宣布首次分割股票。」

那麼，這回是什麼因素促使散戶踴躍買進？也許是預期另一波股票分割，或鐵粉散戶大軍加碼買進以示力挺特斯拉執行長馬斯克 收購推特（Twitter），或純粹是逢低承接，都有可能。無論如何，Birli說：「自5月初以來，散戶投資人對特斯拉的信心明顯回升。」

特斯拉股價在4月4日漲抵前波高峰，此後已重重摔落34%。促跌因素包括中國廠製造遭遇麻煩、投資人擔心全球成長減速將壓抑電動車需求、馬斯克出高價收購推特掀起風風雨雨。然而，特斯拉以7,860億美元的市值，仍在全球汽車公司當中鶴立雞群，此刻股價一點也不便宜。

這全憑馬斯克的散戶鐵粉發揮螞蟻搬象的威力。

散戶投資人多麼力挺特斯拉？Miller Tabak + Co. 首席市場策略師Matthew Maley指出，有個衡量的好辦法，就是拿散戶對馬斯克持續崇拜的程度，跟他們對比特幣等加密幣持續追捧的力度相比較。他說：「馬斯克多年來生產出改變遊戲規則的產品，所以信心程度高很多…這正是這檔股票在此刻大盤回穩時，能夠反彈得相當起勁的原因，反觀比特幣依然欲振乏力。」

曾任科技業分析師的創投公司Loup Ventures執行合夥人Gene Munster表示，特斯拉忠貞的散戶粉絲群願意跳脫短期視野 、放眼長期展望而力挺到底，賦予長期持股人一大優勢，因為這在短期內有助於緩和股價跌勢，長期則能加速股價漲勢。