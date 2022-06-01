就業市場冷熱兩極 科技業限縮招聘 航空、餐廳求才若渴

美國勞動市場正在分裂，有些企業已停止招聘，有些企業總是找不到足夠員工。（歐新社）

美國勞動市場正在分裂：有些公司希望限制招聘，而另一些公司則迫切需要員工。

微軟、推特、Wayfair、Snap和臉書母公司Meta最近表示，在計畫新增員工時會更加保守。Peloton和Netflix宣布裁員 ，因為對其產品的需求放緩；線上汽車銷售商Carvana更因面臨通貨膨脹和股價暴跌而裁員。

Uber老闆柯斯洛沙西(Dara Khosrowshahi)本月寫信給員工，承諾降低成本：「我們會將招聘視為一種特權，並會慎重考慮何時何地增加員工人數。」

就業 公司Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，4月美國雇主公布的裁員人數超過2.4萬人，較上月增加14%，比去年同期增加6%。

但航空公司、餐廳和其他機構仍需要填補職位空缺。與2021年同期相比，今年前4個月的裁員人數減少了52%，不到8萬人。這是該公司追踪數據近30年來的最低數字。

當前呈現的是一個就業市場的雙城記，即使規模或薪酬並不相同。酒店和其他服務部門無法為經歷2年疫情 封鎖後預期將一片榮景的夏季反彈雇用足夠人員；科技公司和其他大型雇主警告降低成本，並提醒員工注意。

勞工部出，截至3月底經季節調整後的美國職位空缺飆升至1155萬個，這是2000年來的最高紀錄。辭職人數也創下歷史新高，超過450萬；雇用人數為670萬。

工資正在上漲，但還不足以跟上通貨膨脹。人們正在改變花錢的地方，尤其是在家庭預算緊縮的情況下，這要歸功於40年來最高的消費者物價漲幅。

經濟學者、雇主、求職者、投資人和消費者正在尋找經濟走向的訊號，並在勞動市場上尋找新興的分工。這種差異可能意味著工資成長和徵才放緩，並最終可能削減消費者支出，即使消費者信心惡化，但消費支出一直強勁。

從航空公司到大大小小的餐廳，招聘速度仍然不夠快，迫使業者削減成長計畫。在這些公司在因疫情導致銷售暴跌而裁員後，需求的回升速度比預期要快。

捷藍航空、達美航空、西南航空和阿拉斯加航空都已縮減成長計畫，至少部分是因為人員短缺。捷藍航空表示，機師的流失率高於正常水平，並且可能會持續下去。