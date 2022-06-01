我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

就業市場冷熱兩極 科技業限縮招聘 航空、餐廳求才若渴

財經新聞組／綜合報導
美國勞動市場正在分裂，有些企業已停止招聘，有些企業總是找不到足夠員工。（歐新社）
美國勞動市場正在分裂，有些企業已停止招聘，有些企業總是找不到足夠員工。（歐新社）

美國勞動市場正在分裂：有些公司希望限制招聘，而另一些公司則迫切需要員工。

微軟、推特、Wayfair、Snap和臉書母公司Meta最近表示，在計畫新增員工時會更加保守。Peloton和Netflix宣布裁員，因為對其產品的需求放緩；線上汽車銷售商Carvana更因面臨通貨膨脹和股價暴跌而裁員。

Uber老闆柯斯洛沙西(Dara Khosrowshahi)本月寫信給員工，承諾降低成本：「我們會將招聘視為一種特權，並會慎重考慮何時何地增加員工人數。」

就業公司Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，4月美國雇主公布的裁員人數超過2.4萬人，較上月增加14%，比去年同期增加6%。

但航空公司、餐廳和其他機構仍需要填補職位空缺。與2021年同期相比，今年前4個月的裁員人數減少了52%，不到8萬人。這是該公司追踪數據近30年來的最低數字。

當前呈現的是一個就業市場的雙城記，即使規模或薪酬並不相同。酒店和其他服務部門無法為經歷2年疫情封鎖後預期將一片榮景的夏季反彈雇用足夠人員；科技公司和其他大型雇主警告降低成本，並提醒員工注意。

勞工部出，截至3月底經季節調整後的美國職位空缺飆升至1155萬個，這是2000年來的最高紀錄。辭職人數也創下歷史新高，超過450萬；雇用人數為670萬。

工資正在上漲，但還不足以跟上通貨膨脹。人們正在改變花錢的地方，尤其是在家庭預算緊縮的情況下，這要歸功於40年來最高的消費者物價漲幅。

經濟學者、雇主、求職者、投資人和消費者正在尋找經濟走向的訊號，並在勞動市場上尋找新興的分工。這種差異可能意味著工資成長和徵才放緩，並最終可能削減消費者支出，即使消費者信心惡化，但消費支出一直強勁。

從航空公司到大大小小的餐廳，招聘速度仍然不夠快，迫使業者削減成長計畫。在這些公司在因疫情導致銷售暴跌而裁員後，需求的回升速度比預期要快。

捷藍航空、達美航空、西南航空和阿拉斯加航空都已縮減成長計畫，至少部分是因為人員短缺。捷藍航空表示，機師的流失率高於正常水平，並且可能會持續下去。

裁員 就業 疫情

上一則

花旗：對衰退的悲觀情緒 已達頂點

下一則

深圳樓市重見日光盤 「海德園」239套千萬級豪宅半天售罄

延伸閱讀

華為縮減海外擴張 日本分公司恐裁員

華為縮減海外擴張 日本分公司恐裁員
時薪增幅追不上叉燒飯 香港保安：脫貧無望

時薪增幅追不上叉燒飯 香港保安：脫貧無望

體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人

體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人
家電寒冬 美的三年裁員50% 逾8萬人受影響

家電寒冬 美的三年裁員50% 逾8萬人受影響

熱門新聞

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
摩根大通看好美股反彈。 路透

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

2022-05-28 11:18
馬斯克在回答網友提問時表示，他認為經濟有下滑的可能性「其實是件好事」。

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

2022-05-27 08:39
美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29
美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

2022-05-28 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫