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花旗：對衰退的悲觀情緒 已達頂點

財經新聞組／綜合報導

美股連續走強幾天後，華爾街投資銀行花旗認為最糟糕的情況已經過去，至少目前如此。

花旗策略師克榮納特(Scott Chronert)在給客戶的最新報告中寫道：「短期內我們的最樂觀看法是：與聯準會(Fed)預期和衰退風險相關的股市看跌情緒已達到頂峰。」「從現在開始，我們懷疑波動性將更多沿著單一個股走勢逐漸降低。相信在第2季財報季之前就會看到更多這方面的證據。」

他列出了他對評估考量的幾個因素，主要與市場情緒達到極端悲觀情緒有關，「CFTC期貨和期權部位數據顯示，按總市值或總部位對名目資產進行正常化時，資產管理公司的淨多頭接近10年低點。」

他說，「槓桿基金部位與此形成鮮明對比，因為該集團最近幾周似乎已經從空頭獲利。散戶投機活動有所下降。社會情緒股票、非獲利個股和其他更具投機性的交易大幅降低，基本上已經暗示了這一點。且TRF交易數據有助於確認高風險投機正在走出市場。」

這位策略師補充說，根據花旗的分析，5月至今，流入美股共同基金和ETF的資金「有所改善」。

在上周美股反彈之後，花旗對仍然緊張的市場採取偏向寬鬆的態度，因為投資人擺脫了對經濟衰退的擔憂，並鎖定零售商梅西百貨和Nordstrom出人意料的好業績。

史坦普500指數結束連跌7周走勢，上周上揚超過6.5%，創2020年11月以來最佳單周漲幅，並收復5月所有跌幅。與此同時，道瓊工業平均指數和 那斯達克綜合指數上周分別上漲4.2%和5.2%。

世界經濟論壇(WEF)的CEO們對美國經濟的辯護也支持了市場情緒。雖然大多數高階管理人員指出，由於通膨和供應鏈挑戰，近期業務放緩，但他們一致認為今年稍後不至於出現衰退。

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