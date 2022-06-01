結束動盪5月 那指月跌2.1%

美股 31日在拉鋸中下跌，投資 人結束了一個動盪的5月，史坦普500指數 在通膨和衰退擔憂影響下一度跌入熊市區域。

道瓊工業平均指數下跌222.84點或0.67%至3萬2990.12點。史指下跌26.09點或0.63%至4132.15點。那斯達克綜合指數盤中最高上漲0.5%最低下跌近1.6%，收跌49.74點或0.41%至1萬2081.39點。

美股結束了雲霄飛車般的5月。道指和史指本月收盤時變化不大；受前周大幅上漲的支撐。納斯達克指數當月下跌約2.1%。

能源股是表現最差​​的史指類股。雪佛龍下跌2.03%，斯倫貝謝(Schlumberger)下跌4.65%。

與經濟周期相關的工業股也下跌。霍尼韋爾(Honeywell)和Nucor分別下跌1.39%和3.81%。

醫療保健是另一個表現不佳的類股，下跌1.2%。聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc)是道指跌幅最大的個股之一，下跌2.01%。

與此同時，一些大型科技股的反彈為整體股指提供了一些支撐。亞馬遜上漲4.4%，谷歌母公司Alphabet上漲1.29%。

即使如此，股指仍遠低於高點。道指較歷史高點低10.7%，史指下跌14.2%，那指下跌25.5%。