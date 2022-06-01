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經濟風險仍在 回升空間有限

財經新聞組／綜合報導

長久以來一直唱空美股摩根史坦利策略師威爾森(Mike Wilson)再次發表報告表示，由於經濟成長風險依然普遍存在，美股止跌回升的空間有限。

他在最新報告中寫道：「上周的強勁走勢最終將證明只是熊市的又一次反彈。」「我們現最關注的關鍵基本面問題是經濟成長放緩，企業獲利預期過高。」

根據市場動態分析，由於擔心隨著聯準會(Fed)收緊政策以抑制飆升的通膨，美國經濟可能落入衰退，美股本月經歷了激烈動盪的走勢。不過，史坦普500指數上周有所回升，在估值較低、通膨可能見頂的情況下，市場預計史指在5月將出現正回報。

摩根史坦利預計，史指在本次反彈中將觸及4250-4300點的最高點，較27日收盤指數再上漲3.4%。威爾森表示，那斯達克指數和小型盤股的反彈幅度可能會更大。

不過，作為華爾街最著名的空頭之一，威爾森曾正確預測近期的市場拋售，並對當前走勢作出預測，到8月中旬第2季財報季結束時，史指將跌近3400點，這意味著較27日的最新收盤價再下跌18%。

威爾森寫道：「除了超賣反彈之外，這波漲勢的主要理由是Fed可能正在考慮9月暫停升息。不過，目前的通膨水平對Fed來說仍然太高，因此無論投資人在期待什麼，都無法改變美股下跌的趨勢。」

美股 指數 摩根史坦利

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