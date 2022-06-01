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拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

財經簡訊

財經新聞組／整理

挪威航空買50架737Max

挪威航空同意購買50架波音737Max 8飛機，並以未公開的價格取得另外30架選擇權，從而結束兩家公司之間的合同糾紛。這項協議要求波音向挪威航空賠償，以解決之前關於Max和夢幻機(Dreamliner)的交機和技術問題糾紛，金額大約是20億挪威克朗，約2.122億美元。

大摩點名蔚來汽車將會大漲

摩根史坦利將蔚來汽車納入其研究策略概念股，認為未來15天股價絕對會上漲。這支電動車股票最近不斷走跌，部分原因是人們對上海封鎖期間銷售受到抑制的擔憂揮之不去；上海占該公司2021年銷售額的15%以上。大摩對蔚來的評級為「加碼」，目標價34元。

大和指Zoom已跌至進場點

大和分析師伯斯利(Stephen Bersey)將Zoom評級從「跑輸大盤」調升至「跑贏大盤」，目標價從107元調升至121元，並指出該公司近期股價下跌提供了一個「良好的進場點」。Zoom近期發布的第1財季財報顯示該公司「執行穩健」。對於該公司的核心業務正在穩定發展更加樂觀。

小摩：Meta將成博通大客戶

摩根大通分析師表示，臉書母公司Meta Platforms Inc將使用博通(Broadcom Inc)的訂製晶片來構建其元宇宙(Metaverse)硬體，成為下一個價值10億元的特定應用積體電路(ASIC)客戶。經由與Meta以及 Alphabet和微軟的合作，ASIC晶片今年將為博通帶進20至25億元的收入。

Affirm與Stripe合推BNPL服務

Affirm Holdings Inc正與數位支付處理商Stripe Inc合作，向美國Stripe用戶提供先買後付(BNPL)服務。透過這項合作案，Stripe商家將能夠使用Affirm的調整式結帳服務，允許客戶將最高3萬元的採購以分期付款方式支付。Affirm之前曾與亞馬遜和Shopify有類似合作夥伴關係。

Salesforce業績佳 更改公司名

Salesforce第1財季業績超出分析師預期，並提高全年獲利財測。截至4月30日當季，營收同比成長24%。淨利下降94%至2800萬元，主因銷售和行銷費用增加。未實現收入136.4億元，主要來自訂閱費用；略低於預估的137.6億元。公司名稱將從Salesforce.com Inc.改為Salesforce Inc.。

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