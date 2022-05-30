Fed理事又放鷹 再升息8碼？他說支持利率高於中性水準

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）。取自聖路易聯準銀行網站

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）30日表示，他預測年底前會持續升息 ，做為抑制通膨措施的一環，而且他會支持利率 升至超過「中性水準」，也就是高於不會對經濟成長帶來支撐或限制的利率水準。

Fed官員在3月的估計顯示中性利率在2.5%，因此，這代表沃勒認為利率至少還會從當前的0.75%至1.0%，再往上調升至少2個百分點，也就是8碼。沃勒今年是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員，具有決策投票權。

沃勒在德國法蘭克福的演說中表示：「在較長時期內，我們將更加瞭解貨幣政策如何影響需求，以及供應限制如何演變。如果數據顯示通膨頑固地維持高檔，我準備做更多。」

沃勒最新言論佐證Fed的5月初會議紀錄呈現的氛圍。會議紀錄顯示，Fed官員認為「依據演變中的經濟展望和風險，採取限制性的政策立場可能將變得合適」。

市場目前預期Fed將把基準利率調高至2.5%-2.75%，符合中性利率。然而，如果通膨繼續上升，Fed可能進一步升息。

會議紀錄也顯示，Fed官員預測6、7月會議分別升息2碼。沃勒表示他支持這一立場，因為Fed尋求控制當前攀抵逾40年來最高水準的通膨。

沃勒說：「尤其是，直到我見到通膨降到接近我們的2%目標前，我都不會撤離升息2碼的選項。而且，到今年底之前，我支持政策利率處在高於中性的水準，藉此減少產品和勞力的需求，讓它更符合供應，進而協助抑制通膨。」

沃勒表示，他認為Fed能夠在不導致嚴重經濟衰退的情況下升息並抑制需求，「當然，經濟路徑取決於許多因素，包括烏克蘭戰爭和新冠疫情的演變…我樂觀認為，穩健的就業 市場能夠在不出現失業大量增加的情況下因應更高的利率」。