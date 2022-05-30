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不加人加產能？美Q1工廠機器人訂單大增40% 增幅創新高

編譯季晶晶／綜合外電
美國工作場所今年第1季的機器人訂單年增40%。圖為營建業的焊接機器人。美聯社
美國工作場所今年第1季的機器人訂單年增40%。圖為營建業的焊接機器人。美聯社

華爾街日報報導，美國企業難以招募足夠的工人來滿足不斷增加的訂單，工廠和組裝線因此出現更多機器人。

根據先進自動化產業協會（Association for Advancing Automation）的數據，今年第1季，工作場所的機器人訂單比去年同期大增40%，增幅創下新高紀錄。在多年的停滯或下降後，機器人訂單2021年增加22%，總值16億美元。

缺工、工資上漲，加上疫情相關的缺勤，正在改變製造商對機器人的態度。以總部在加州海沃德市的Delphon而言，1月因新冠病毒在員工當中傳播，該公司損失40%的生產天數。Delphon執行長Joe Montano說，此事加速了今年初加購三台機器人的決定。

根據國際機器人聯合會（IFR）, 美國製造商因為勞工充足且工資穩定，部署的機器人數量落後南韓、日本和德國等工業化國家。

北美的工業機器人多年來一直集中在汽車業，承擔重複性的任務，例如在組裝線上進行焊接，近年來則打進食品生產、消費產品和製藥等領域。機器人功能進化，經程式設計後，可以執行需結合力量和靈活度的更複雜任務。

Athena Manufacturing專門供應半導體、能源和航空業用的金屬設備，財務長John Newman表示，客戶一直在增加訂單，但它找不到足夠的工人在平日和周末輪班。該公司過去18個月加購七台機器人，其中一台負責磨平半導體設備用鋼架上的焊接部位。

Newman說，Athena花了超過80萬美元買機器人，光是打磨機器人就要22.5萬美元，這些投資是為了提高處理訂單的能力，不是為了降低成本。打磨鋼架上的焊點通常要花一名員工三小時的時間，但能施加更大力道且不需要停下來休息的機器人30分鐘就能完工。該公司2021年和2020年的出貨量分別成長14%，員工數200人則無增減。

麻省理工學院經濟學教授Daron Acemoglu表示，工廠日益依賴對自動化將導致勞動力供過於求，這會在未來幾年壓低工資，除非其他產業能吸收丟掉飯碗的製造業工人。他說，「自動化如果發太快，可能毀掉很多工作，勞動力短缺不會一直持續，那只是暫時現象」。

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