美大型零售商 急清庫存

美國大型零售業 者去年因消費需求激增，加上運輸瓶頸嚴重，因而急於累積庫存，甚至不惜租船運貨，但現在反而面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。這也意味著零售商 可能祭出超優惠折扣，消化龐大的存貨。

彭博資訊的數據顯示，史坦普500消費類股指數涵蓋的大型零售業者，存貨總額比一年前激增448億美元，增幅達26%，使沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等業者的倉儲費用增加，Gap更降價求售，衝擊獲利。

花旗研究追蹤截至22日止的18家零售商上季財報後發現，美國平均零售庫存的成長腳步快過銷售成長，更有11家業者的庫存成長率超過零售成長率十個百分點，差距為18個月以來最大。彭博資訊分析師指出，「及時庫存心態現在已被打破，因此零售業者的庫存遠超過以往」。

接下來會將如何演變，目前仍不清楚。過去在零售業庫存激增時，通常代表消費者採購額減少，預示經濟成長將減緩，或衰退將臨。但今年4月實質個人消費支出（PCE）的增幅卻是三個月來最高，因此只要美國民眾持續花錢，且今年夏季港口壅塞情況惡化，則零售業者靠著充裕的存貨，反而能夠拉高盈餘。

消費者的支出方項正在改變。梅西百貨 （存貨增加17%）的客戶花在辦公與特殊場合服裝上的金額增加，不再只聚焦於休閒服及家庭用品，結果使零售業者累積的存貨、與新的消費趨勢無法配套，這也表示梅西須降價促銷一些滯銷的產品，為熱銷的項目騰出空間。目標百貨（存貨激增43%）、Gap、A&F的處境也類似。沃爾瑪執行長董明倫表示，樂見存貨充裕，但也承認上季庫存激增32%「超過所需」。

梅西擔心供應鏈再出狀況，正催促一些租用的貨輪加速運送重點貨品，以應9月返校及年終旺季之需。

好市多（存貨增加26%）主管財務的資深副總裁尼爾森預料，出清存貨的問題不大，因為一些超量的存貨屬於耶誕節假期的熱門貨，去年未能在節前即時運到，而這些冷凍貨將於今年秋季推出。

一些分析師已預期，許多零售商今年將擴大促銷，以出清未售出產品。研究機構StyleSage的數劇顯示，梅西和柯爾百貨（Kohl's）等中階百貨公司，5月中已擴大促銷，促銷品項占比為57%。

不過，原料與聘僱成本增加，可能限制零售商降價促銷的產品廣度以及價格幅度。