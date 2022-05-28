美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股大漲的背後，仍然不脫Fed動向。美聯社

美國股市周五大漲，標普500指數 全周大漲6.6%，創下2000年11月來最佳單周漲幅，也擺脫一連七周的頹勢。經濟數據證明消費需求依舊強旺，而通膨正有降溫跡象，激起逢低進場的買氣。不過，由於經濟衰退的陰影未除，多數投資 人不敢斷言美股 已是底部。

標普500指數周五大漲2.5%，在5月剩下一個交易日之前收復本月全部失地。道瓊工業指數上張575.77點，那斯達克綜合指數勁揚3.3%，一周下來各漲5.8%和6.5%。臨近美國國觴節周一休市的長假，交投較平日清淡。

費城半導體指數周五乘勢大漲4%，台積電ADR大漲3.1%，周線各漲8.1%和3.3%。費半創下3月18日來最大周線漲勢，台積電ADR則擺脫連八周頹勢。

美股本周大漲，反映美國消費仍然強旺，而隨通膨降溫，聯準會（Fed）或許在下半年會暫緩升息腳步。周五公布的4月實質個人消費支出增加0.7%是三個月來最大增幅；Fed偏好的通膨指標4月核心PCE平減指數年增4.9%，低於前一個月的5.2%。

不少投資人認為，美股跌得太多又太快，跌得愈深，價位愈便宜，因此引發逢低買氣。

Canaccord Genuity分析師羅勃吉（Martin Roberge）說：「股市本周終於強烈反彈了，簡單來說，就像是橡皮帶拉得太緊，悲觀力道也是會耗盡的，因此出現了急彈走勢。」

背後點燃這波反彈的，仍跟Fed動向有關。天利投資（Columbia Threadneedle）基金經理人巴胡古納（Anwiti Bahuguna）說：「很顯然Fed所有人都支持接下來兩次都升息50個基點（2碼），但接下來，他們會怎麼做就不清楚了。如果經濟大幅走緩，他們可能會稍微觀望一下。」

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「我認為不少投資人預料Fed在升息周期會先急後緩，可能在第3季暫停一下。我認為這是引發美股反彈的因素。」

不過，多數投資人仍不敢說今年來下跌13%的標普500指數已近底部，有的投資人認為，這是廣大向下走勢中間的短期反彈，因為導致美股下跌的基本面因素並未改變。Fed仍將持續升息，同時，中國大陸防疫封控和俄烏戰爭更加惡化供應鏈瓶頸。

Belmont資本管理公司共同創辦人說：「我認為接下來會出現很多逢低買進、逢高賣出的走勢。」