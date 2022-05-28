利率升銷售陡降 房市賣家急脫手 搶在降溫前先獲利

現在房市賣家急著脫手，紛紛降價以求。（路透）

房貸利率 大幅上漲導致房屋銷售驟然回落，現在賣家正急於在火熱的市場急劇降溫之前進場獲利。

根據Realtor.com的數據，上周待售房屋的供應量較去年同期增加了9%。這是該公司自2017年開始hr追踪該指標以來所紀錄的最大年增率。

房地產 經紀公司Redfin的報告還顯示，截至5月15日的4周內，新房源的增加速度幾乎是一年前同期的2倍。

Redfin首席經濟學者費爾威勒(Daryl Fairweather)表示：「房貸利率上升導致房產市場發生變化，現在賣家急於在需求進一步減弱之前找到買家。」

賣家清楚地看到市場疲軟。衡量現有房屋簽訂合約的指標待售房屋銷售量，4月較3月下降近4%。根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，自2021年4月以來，這個數字已下滑超過9%。該指數衡量的是現有房屋的已簽訂合約，而不是成交量，因此它可能是買家如何應對更高的房貸利率的最及時指標。這代表了銷售額連續第6個月下降，也是近10年來最慢的增速。

根據美國人口普查，與3月相比，4月新屋銷售量下降16%，遠超過預期。

銷售正在放緩，因為房貸利率自年初以來急劇上升，4月和5月初漲幅最大。30年期固定房貸平均利率在年初接近3%，現在遠高於5%。

雖然在新冠疫情的前兩年房價 穩步上漲，但房貸利率的下降大幅抵消了這些漲幅。

例如：在2019年5月，買家以自備20%的首付和30年固定房貸購買價值30萬元的房屋，平均利率約為4.33%。每月支付的本息為1192元。但2020年，同樣的房子貴了5%，但房貸利率下降到3.41%，因此每月還款金額實際上下降到1119元。

到2021年底時，每月付款僅增加約100元。但本月，隨著房價上漲21%，房貸利率飆升至5.5%左右，每月還款額達到1991元，比2019年每月多出近800元。