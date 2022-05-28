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先買後付 去年交易額達1200億

財經新聞組／綜合報導

根據GlobalData的最新報告，實施「先買後付」(BNPL)的行業在2021年的服務支出達到一個新的里程碑。

GlobalData估計，提供BNPL選擇的業者，如Affirm和Klarna，在2021年達到1200億元的全球交易額，到2026年可能會達到5760億元。相較之下，2019年時的全球交易額只有330億元。

對於Affirm和Klarna等金融科技公司來說，BNPL領域一直炙手可熱，萬事達卡和Visa等老牌公司也紛紛涉足。擅長此道的澳洲大業者Afterpay更於2021年8月被Block收購。

GlobalData支付分析師丁加(Chris Dinga)表示：「BNPL的人氣正在蓬勃發展。」「這種支付方式的快速成長歸功於越來越多商家接受這種解決方案。與亞馬遜和Shopify等電商巨頭建立巨大的合作夥伴關係，開闢一個全新的消費者世界。」

GlobalData指出，千禧世代和Z世代是BNPL的核心客戶。丁加解釋：「千禧世代和Z世代被BNPL貸款的簡單性和速度、以及它們的免息性質所吸引。雖然銀行業者也在採取類似措施吸引年輕世代，但它們的努力卻不盡如人意。」

這雖是科技行業全面轉變的一環，但BNPL業者面臨一些不利因素。隨著市場變得更糟，其中許多公司現在宣布裁員以應對成本。例如，Klarna就已宣布裁員10%。

有些專家已警告用戶在使用BNPL時面臨潛在陷阱。

聯邦存款保險公司(FDIC)前主席、美國財政部金融機構前助理部長拜爾(Sheila Bair)表示：「BNPL雖未取代信用卡債務，但卻對金融機構的現金流造成新的負擔。對那些已經深陷高額學貸、卡債以及不斷上漲的住房和食品成本的年輕家庭而言，很容易造成個財務脆弱的缺口。」

裁員 澳洲 貸款

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