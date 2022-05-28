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一年半來最佳 股指本周止跌

財經新聞組／綜合報導

隨著道瓊指數和史坦普指數上漲，投資人本周從痛苦的拋售中得到紓緩，以2020年11月以來最好的一周結束。

道指上漲575.77點或1.56%至3萬3212.96點。史指上漲100.4點或2.47%至4158.24點。受軟體公司強勁財報和10年期美國國債殖利率下降的提振，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲390.48點或3.33%至1萬2131.13點。

三大股指本周收高。道指本周上揚6.2%，終止1923年來最長的連跌8周走勢。史指收高6.5%而那指上揚6.8%；兩者都結束7周連跌。本周最大升勢來自26日和27日，得益於強勁的財報和通膨趨緩的報告提振投資人情緒。

4月核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲4.9%，低於上月的5.2%。

投資人也繼續分析零售財報。Ulta Beauty上漲12.47%，因上季業績優於預期；而Gap雖然調降獲利財測，仍上漲4.32%。

科技股漲幅居前。軟體公司Autodesk在公布上季強勁業績後上漲10.31%。戴爾科技上漲12.86%，晶片製造商Marvell上漲6.72%。Zscaler和Datadog也走高，分別上漲12.57%和9.42%。

即使如此，均線仍遠低於高點。那指目前較紀錄高位下跌約25.2%，而史指和道指分別下跌13.7%和10.1%。

指數 投資 殖利率

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