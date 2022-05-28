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財經簡訊

財經新聞組／整理

瑞士銷毀62萬劑莫德納疫苗

瑞士衛生官員表示，隨著對疫苗的需求急劇下降，將銷毀超過62萬劑莫德納(Moderna)的過期新冠疫苗劑量。瑞士在2022年為約870萬人口提供總計3400萬劑新冠疫苗。該國於2月表示年中將向貧窮國家捐贈多達1500萬劑剩餘劑量，實際捐贈劑量仍在討論中。

財報佳 花旗降好市多目標價

花旗分析師雷朱斯(Paul Lejuez)將好市多目標價由590元調降至510元，並維持對該股「中性」評級。並表示，好市多上季業績依舊十分穩健，緩解了投資人對供應鏈壓力的擔憂。好市多雖能在保持強勁客流量的同時轉嫁更高的成本，但其估值倍數「幾乎沒有可以犯錯的空間」。

Gap財報不佳 大摩調降評級

Gap第1季財報不佳，調降今年每股獲利目標，低於市場普遍預期。第1季每股虧損44分，高於預計的虧損14分；淨銷售額34.8億元則高於預期的34.6億元。摩根史坦利分析師葛林伯格(Kimberly Greenberger)將其評級從「市場同權」調降至「減碼」，目標價由13元降至8元。

農機廠Deere 推訂閱服務

美國農用機具大廠強鹿（Deere）與競爭對手紛紛研發配備最新軟體，Deere販售曳引機和其他設備給農民已長達數十年之久，正向蘋果公司學習，推出結合最先進硬體、軟體和訂閱模式的新服務，希望取得經常性收入以推動營收成長。

推特否決馬斯克盟友辭任董事

推特申報文件表示，雖然股東兩天前阻止德班(Egon Durban)續任董事，但董事會不會接受他的辭呈。德班是馬斯克(Elon Musk)的盟友，協助馬斯克以440億元的價格將推特私有化。推特表示，擁有其他6家公司董事會頭銜的德班，已同意在2023年5月25日前將其董事會頭銜減少到5個以下。

4月商品貿易逆差減幅 13年之最

商務部表示，4月商品貿易逆差縮水15.9%達1059.4億元，創2009年以來最大降幅，原因是出口升至創紀錄水平。商品進口較上月下降5%至2799億元，反映出工業供應、資本財和消費商品的下降。受食品、資本財和工業供應的推動，4月出口成長3.1%，達到創紀錄的1739億美元。

好市多 疫苗 推特

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