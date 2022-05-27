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通膨飆 企業Q1獲利跌幅2年最大

財經新聞組／綜合報導

美國第1季企業獲利出現近2年來最大跌幅，原因是通膨讓企業成本增加，而經濟卻同時倒退。

商務部公布的數據顯示，調整後的稅前企業獲利環比下降2.3%，同比成長12.5%。

該報告還顯示，經通膨調整後的國內生產總值(GDP)在1至3月期間年率下降1.5%，而初值為下降1.4%。占經濟主體的消費者支出增加3.1%。

面對不斷上漲的材料、運輸和勞動成本，許多公司試圖藉由更高的售價將這些費用轉嫁給客戶。然而，投入成本不斷上升，消費者正在努力應對數十年來的高通膨。

近幾周來，由於庫存膨脹和售價上漲未能追上成本飆漲，目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)等零售商調降了今年的獲利預期。

雖然公司根據以往成本個別公布獲利，但政府會調整數據以反映當前更換設備和結構等資本存量的成本。由於通膨飆升，目前的重置成本較以往要高得多。

剔除該調整以及庫存估值調整後，第1季稅後獲利較2021年底成長1.5%，同比成長15.7%。

稅後獲利占非金融企業總增加值的比率，從去年第4季的13.8%提高到第1季的14%。這也是自1950年以來首見獲利率連續4季走高。

員工薪酬占總增加值的比率下滑至59.5%，為2019年來最低水平。

雖然消費者支出被調升，但報告顯示庫存和住宅投資下滑。

雖然第1季GDP收縮，但數據掩蓋了強勁的消費步伐。收縮絕大程度反映出進口激增，這與強勁的消費者需求有關。

展望未來，經濟學者預計經濟將在第2季反彈，原因是消費者支出堅挺，貿易類別波動較小。

目標百貨 投資 商務部

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