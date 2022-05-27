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美股最錢線／Fed若轉鴿派 須防市場波動

財經新聞組／綜合報導

各大央行正面臨經濟成長與通膨間的權衡。升息過多有引發經濟衰退的風險，而收緊力度不夠則有通膨失控的風險。

在聯準會(fed)的最新會議紀錄中，官員們展現出打擊通膨的決心。不過也表示，將非常關注金融環境，計畫在年底前重新評估經濟，以確定下一步方向。

會議紀錄未如預期般「鷹派」，從而提振了市場情緒，美股25日收漲。

然而，貝萊德投資研究所經濟與市場研究主管波依明(Jean Boivin)警告，市場前景惡化，Fed可能在今年稍晚時被迫轉向鴿派，投資人在短期內要為更大的波動性做好準備。

他表示，去年「暫時性」通膨的說法讓Fed陷入困境，而事實證明通膨更持久，迫使Fed大幅轉向，且現在的措辭大多呈現鷹派。

波依明認為，Fed的這些舉措正在推升市場波動。

市場目前預計，明年美國聯邦基金利率將升至3%左右的高點，較今年年初上漲一倍以上。

而波依明堅持認為Fed將在今年底前將利率提高到2.5%左右，然後再停下來評估其影響。他仍認為美國經濟動能強勁，預計今年成長率將在2.5%左右，略低於普遍預期，也遠未陷入衰退。

至於在市場動盪不安的背景下，投資人該如何投資，波依明較青睞股票。股市可能出現短期技術性反彈。然而，在Fed開始轉向之前，看不出風險資產持續反彈的催化劑。

他還看好那些更適合綠色轉型的類股。避免與氣候相關的損害將有助於推動業務成長，並全面提高風險資產的回報。波依明認為，科技和醫療等適應氣候變化的產業是潛在的受惠者。未來幾年，科技和醫療等「綠色」產業的回報將超過能源和公用事業。

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