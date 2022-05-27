CBO估今年GDP成長3.1%

國會預算辦公室(CBO)25日發布報告，估計在消費者支出和服務需求的推動下，2022年實質國內生產總值(GDP)將成長3.1%；並將2023年和2024年GDP成長率的估計分別調升至2.2%和1.5%，但仍低於今年的升速。而飆升的通膨率已經達到頂峰，在2024年某個時點將逐月降溫至2%左右。

梅西百貨 上季業績超預期

梅西百貨第1財季獲利和銷售額都超出分析師預期，因為購物者重返購物中心採購新衣和精品。這家還擁有Bloomingdale's的連鎖百貨公司重申其2022財年的銷售財測並調升獲利預估。當季淨利2.86億元，合每股98分，調整後為每股1.08元，高於預期。營收增至53.5億元，也超過預期。

空中計程車Joby獲FAA認證

Joby Aviation Inc表示已獲得美國聯邦航空管理局(FAA)的認證，將可開始從事空中出租車業務的商業營運。雖然認證提供了必要的許可並且是個重要的里程碑，但該公司在其五人座飛機可以合法搭載乘客之前，仍有一些監管障礙需要清除。FAA的認證只是三項監管批准門檻之一。

Dollar General調升銷售財測

Dollar General Corp調升今年銷售預測，因為在通貨膨脹率達到40年來最高水平後，越來越多美國人轉向折扣店購物。這家折扣店營運商預測2022財年同店銷售額將成長3%至3.5%，之前的預期為成長2.5%。分析師平均預期成長2.3%。當季淨利下降18.5%至5.527億元，合每股2.41元。

谷歌 再遭英國調查廣告壟斷

英國競爭監管機構針對谷歌在廣告技術市場中的角色展開新的調查。這是針對谷歌的第二次重大反壟斷調查。今年稍早，競爭和市場管理局(CMA)與歐盟對谷歌和臉書母公司Meta就曾展開個別調查，擔心兩家公司在2018年的「絕地藍」(Jedi Blue)協議在數位廣告領域進行限制性競爭。

馬斯克允調高推特收購融資

全球首富馬斯克25日調整為440億美元推特收購案進行的融資安排，承諾增加62.5億美元股權融資，使整個股權融資額提高至335億美元，同時把利用他手上特斯拉持股進行的保證金貸款融資降至零。消息激勵推特盤後股價一度大漲近6%。