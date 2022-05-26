婚禮熱潮 參加派對平均花825元

婚禮成本高漲，參與者都應精打細算。（美聯社）

最近要當伴娘或伴郎可能代價昂貴，尤其是在一片婚禮熱潮中。

LendingTree最近調查發現，美國人平均花費825元參加婚禮派對，包括婚前活動、禮服和婚禮本身。

與此同時，婚禮網站The Knot的數據顯示，由於被疫情 延宕，2022年估計有260萬美國成年人結婚，高於以往的每年220萬場婚禮。

這代表了可能要在更短時間內採購多件伴娘禮服或租用多件燕尾服，而且還要面對通貨膨脹和供應鏈 問題。

The Knot副主編李伊(Esther Lee)說，「市場需求很高。」「重新舉辦實體活動的市場非常成熟。」

她說，雖然被邀請參加婚禮是一種榮譽，但請先確保能夠量入為出。

LendingTree調查發現，50%參加過婚禮的人因此欠債，56%感到壓力超出了所能承受的範圍。近40%出席過新娘派對的人後悔有些錢不該花。

交通是掏空人們錢包的一個重要原因。過去婚禮曾經只需一天，如告別單身派對，現在可能會拖上3天，必須預訂機票。在LendingTree的調查中，超過半數的人表示曾搭乘飛機參加過婚前活動或婚禮。

與此同時，機票的價格也越來越貴。根據勞工統計局的數據，4月機票價格指數 同比上漲33.3%。

但還是有些方法可以管理成本。

李伊說，與新娘或新郎坦白討論，對彼此的期望直言不諱，「了解自己的錢包有多深、與主人關係的深淺，並搞清楚這些期望是否符合婚禮派對上的需求。」

LendingTree首席信用分析師舒茲(Matt Schulz)建議，即使還沒有被邀請擔任伴娘或伴郎，如果判斷機率很高，現在就開始存錢。

如果沒有存錢，最終可能會累積卡債。而隨著未來幾個月利率繼續上升，債務會變得更加昂貴。

如果根本負擔不起參加婚禮的額外費用，直接說「不」。LendingTree發現，約有五分之一的人因費用原因拒絕了邀請。約69%的人表示這不會損害他們與新娘或新郎的關係。