Fed繼續升息 那指反彈1.7%

聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息 ，超出市場預期，美股上漲。

道瓊工業平均指數 上漲191.66點或0.6%至3萬2120.28點。史坦普500指數上揚37.25點或0.95%至3978.73點。那斯達克綜合指數上揚170.29點或1.51%至1萬1434.74點。所有主要平均股指本周可望走升。

Fed 5月3日至4日的會議紀錄顯示，官員們認為有必要迅速升息，而且可能超出市場預期，以平息近期的通膨壓力。

零售業仍是25日焦點，在主要股指開盤下跌後引領市場走高。之前報導指出，競購者仍在競標Kohl's，股價 上漲11.89%。SPDR史坦普零售ETF上漲6.8%。

在業績超出銷售預期並調升全年展望後，Nordstrom上漲14.02%。而即使調降財測，但迪克體育用品仍因強勁的財報上漲9.69%。即使巴克萊銀行在該公司24日周二發布喜憂參半的財報後調降其評級，百思買仍攀升8.97%。

其他方面，科技股在前一交易日領跌市場後反彈。稅務軟體公司Intuit上季財報獲利和營收優於預期並調升本季財測後， 股價上漲8.21%。DocuSign和Zoom Video也分別上漲8.32%和8.48%。輝達在盤後發布財報前上漲5.08%。