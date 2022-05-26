我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

Fed繼續升息 那指反彈1.7%

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。

道瓊工業平均指數上漲191.66點或0.6%至3萬2120.28點。史坦普500指數上揚37.25點或0.95%至3978.73點。那斯達克綜合指數上揚170.29點或1.51%至1萬1434.74點。所有主要平均股指本周可望走升。

Fed 5月3日至4日的會議紀錄顯示，官員們認為有必要迅速升息，而且可能超出市場預期，以平息近期的通膨壓力。

零售業仍是25日焦點，在主要股指開盤下跌後引領市場走高。之前報導指出，競購者仍在競標Kohl's，股價上漲11.89%。SPDR史坦普零售ETF上漲6.8%。

在業績超出銷售預期並調升全年展望後，Nordstrom上漲14.02%。而即使調降財測，但迪克體育用品仍因強勁的財報上漲9.69%。即使巴克萊銀行在該公司24日周二發布喜憂參半的財報後調降其評級，百思買仍攀升8.97%。

其他方面，科技股在前一交易日領跌市場後反彈。稅務軟體公司Intuit上季財報獲利和營收優於預期並調升本季財測後， 股價上漲8.21%。DocuSign和Zoom Video也分別上漲8.32%和8.48%。輝達在盤後發布財報前上漲5.08%。

指數 股價 升息

上一則

中國紓困民航 1500億應急貸款上路

下一則

蘋果iPhone新機延誤 鴻海「急救援」

延伸閱讀

這位市場專家預測美經濟將躲過衰退 史坦普500年底漲22%

這位市場專家預測美經濟將躲過衰退 史坦普500年底漲22%
Snap拉低科技 那指跌2.35%

Snap拉低科技 那指跌2.35%
美股漲跌互見 那斯達克重摔2.4% 美經濟衰退疑慮益深

美股漲跌互見 那斯達克重摔2.4% 美經濟衰退疑慮益深
人棄我取 企業主管大舉抄底自家股票 美股觸底不遠？

人棄我取 企業主管大舉抄底自家股票 美股觸底不遠？

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕