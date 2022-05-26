Fed促迅速升息 超出市場預期

聯準會(Fed)會議紀錄顯示，Fed官員強調需要迅速升息 ，而且可能超出市場預期，以解決日益嚴重的通膨問題。

政策制訂者不僅認為有必要將基準借貸利率 提高50個百分點，而且還表示在接下來幾次會議上可能有必要進行類似幅度的升息。

他們進一步指出，政策可能必須超越既不支持也不限制成長的「中性」立場，這是Fed理事們的一個重要考慮因素，可能會影響整個經濟。

會議紀錄指出，「大多數與會者認為，在接下來幾次會議上，將目標區間調升50個基點可能是適當的。」此外，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員表示，「根據不斷變化的經濟前景和面臨的風險，限制性政策立場很可能變得合適。」

在5月3日至4日的會議上，制訂利率的FOMC批准升息0.5個百分點，並制訂計畫，從6月開始，縮減9兆元的資產負債表，其中主要包括美國國債 和抵押貸款支持證券(MBS)。

這是22年來最大的升息幅度，同時Fed正試圖將通膨率由40年來的最高水平拉低。

目前市場定價預計Fed將在年底前將政策利率調至2.5-2.75%左右，這與許多Fed行長認為的中性利率一致。不過，會議紀錄聲明顯示，委員會打算升得更多。

紀錄指出，「所有與會者都重申採取必要措施恢復物價穩定的堅定承諾和決心。」「為此，與會者一致認為，FOMC應通過提高聯邦基金利率目標範圍和縮小資產負債表規模，迅速將貨幣政策立場轉向中性立場。」

在資產負債表問題上，將允許每月收益上限滾降，到8月將降至950億元，其中包括600億元的國債和350億元的MBS。會議紀要進一步指出，完全出售MBS是可能的，但會提前通知。