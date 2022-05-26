美股最錢線／專家：現況雖醜陋 但不致衰退

隨著美股大幅波動，散戶投資 客紛紛撤出，而Evercore ISI資深主管總經理艾曼紐(Julian Emanuel)卻勸大家繼續把錢投入股市。

他承認當前市場環境非常醜陋，但他相信經濟將可避免衰退，尤其是在信貸市場健康和持續成長背景下。

他指出，「股市通往更高價格的道路，其實是可以不必太在乎宏觀新聞，並專注於仍將獲得中高個位數獲利成長的事實。」

他的史坦普500指數年終目標是4800點，代表較24日收盤價上漲22%。艾曼紐認為，大部分市場跌幅是由過度暴露於像是大型科技股等成長型股票 的散戶投資客造成的。

他說，「對史指的多頭預估基本上就取決於這些股票的公開拋售逐步消失。」

根據艾曼紐的說法，當散戶投資客發現就業依然強勁且通膨達到頂峰後，他們就會重返股市。預計這種情形將在今年夏天稍後發生。

他說：「當賣壓減輕時，這對股市來說將會是一個更加良性的環境。」

艾曼紐的預測還取決於指標10年期美國國債殖利率 降溫並在年底達到3%。美債殖利率24日跌至一個多月以來最低水平。

艾曼紐最看好醫療保健類股，並認為長期投資客享有有穩固的上漲空間。他還加碼金融和工業類股。

他說，「從成長型到價值型的輪轉正在進行中。」