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美股最錢線／專家：現況雖醜陋 但不致衰退

財經新聞組／綜合報導

隨著美股大幅波動，散戶投資客紛紛撤出，而Evercore ISI資深主管總經理艾曼紐(Julian Emanuel)卻勸大家繼續把錢投入股市。

他承認當前市場環境非常醜陋，但他相信經濟將可避免衰退，尤其是在信貸市場健康和持續成長背景下。

他指出，「股市通往更高價格的道路，其實是可以不必太在乎宏觀新聞，並專注於仍將獲得中高個位數獲利成長的事實。」

他的史坦普500指數年終目標是4800點，代表較24日收盤價上漲22%。艾曼紐認為，大部分市場跌幅是由過度暴露於像是大型科技股等成長型股票的散戶投資客造成的。

他說，「對史指的多頭預估基本上就取決於這些股票的公開拋售逐步消失。」

根據艾曼紐的說法，當散戶投資客發現就業依然強勁且通膨達到頂峰後，他們就會重返股市。預計這種情形將在今年夏天稍後發生。

他說：「當賣壓減輕時，這對股市來說將會是一個更加良性的環境。」

艾曼紐的預測還取決於指標10年期美國國債殖利率降溫並在年底達到3%。美債殖利率24日跌至一個多月以來最低水平。

艾曼紐最看好醫療保健類股，並認為長期投資客享有有穩固的上漲空間。他還加碼金融和工業類股。

他說，「從成長型到價值型的輪轉正在進行中。」

投資 殖利率 股票

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