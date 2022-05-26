溫蒂大股東擬出價併購

文件顯示，溫蒂漢堡(Wendy's)最大股東對沖基金Trian Partners正在尋求收購該公司；溫蒂股價聞訊大漲。Trian及其合作夥伴擁有這家漢堡連鎖店19.4%的股份，並表示正在尋求「提高股東價值」的交易，其中可能包括收購或合併。該公司已聘請顧問評估戰略選擇，且已與溫蒂董事會討論。

房貸利率 再降 難提振需求

根據抵押銀行家協會(MBA)的每周報告，房貸利率連續第二周下跌，但這還不足以提振對新屋貸款 或再融資的需求。上周符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.49%降至5.46%；住房貸款再融資申請下降2%，較一年前同周下降75%購屋房貸申請量持平，較一年前下降16%。

業績雖佳 迪克體育降財測

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods)第1財季業績超出華爾街預期，但未能倖免於高通膨和持續的供應鏈挑戰。該公司調降整個財年的財測。現在預計本財年調整後每股獲利在9.15元至11.70元之間，低於之前的11.70元至13.10元。同店銷售額將下降8%至2%，低於之前的下降4%至持平。

Nordstrom 調升全年財測

Nordstrom第1財季銷售額超出分析師預期，並調升全年展望，理由是購物者光顧該公司的連鎖百貨，採購設計師品牌和鞋子，業務發展前景良好。Nordstrom現在預計2022財年營收將成長6%至8%，高於之前的5%至7%。預測每股獲利在3.38元至3.68元之間，高於之前的3.15元至3.50元。

耐久財訂單增0.4% 低於預期

商務部表示，4月耐久財訂單成長0.4%，低於預期；3月數據被下修至成長0.6%。這些數字未經通貨膨脹調整。不含運輸設備的耐久財訂單成長0.3%。不含飛機和軍事用品的核心資本財訂單在3月成長1.1%後攀升0.3%，也低於預期。商用飛機訂單在3月下降後成長了4.3%。

Stellantis罰3億認罪和解

知情人士說，Stellantis NV子公司飛雅特克萊斯勒汽車(FCA)的美國部門已同意認罪，並支付約3億元罰款，以和解一項針對柴油動力車輛的多年排放欺詐調查。該公司遭控逃避其美國產品陣容中超過10萬輛舊型Ram皮卡和Jeep SUV的排放規定。