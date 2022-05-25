Snap預警數位廣告營運環境惡化 推倒社媒股骨牌

Snap預警一葉知秋，數位廣告股全倒。（路透）

由於通膨上升、供應鏈挑戰和烏克蘭戰爭導致數位廣告支出削減，社群媒體公司今年營運十分艱難。Snap CEO史皮格(Evan Spiegel)23日盤後發出警告；他說，自Snap在4月公布上季業績之後，營運環境已經惡化，當時的財測恐怕已經無法達成。

他指出，「宏觀環境惡化的速度比我們上月發布本季財測時的預期要快得多。」他的話震驚了整個數位廣告業，並讓投資人紛紛拋售。

之前預計第2季成長20%至25%的Snap，24日大跌43.08%。除此之外，Pinterest暴跌23.64%，臉書 母公司Meta下跌7.62%，谷歌下跌4.95%，推特下跌5.55%。

JMP證券分析師 在Snap披露悲觀財測後的報告中寫道：「宏觀逆風可能會延伸到所有數位廣告。」他們補充說，品牌預算 ，尤其是數位預算，「隨著公司收緊廣告預算而面臨減少的風險」，而直接回應(direct response)廣告、也就是鼓勵觀眾立即採取行動的廣告，「與消費者支出的聯繫更緊密，尤其是電子商務」。

Stifel分析師寫道，DR廣告「可能會開始受到通膨壓力的更大打擊」，並指出Snap「目前的DR廣告比率比品牌稍微多一些」。

以該公司的規模而言，Snap評論會有如此巨大的影響令人驚訝。它的廣告收入僅及臉書和谷歌的四分之一。

但Atlantic Equities分析師認為，在史皮格發出預警後，對大盤的擔憂是合理的，「在發布財測僅一個月後，這似乎更凸顯出當前潛在經濟狀況的快速變化，這可能對線上廣告同行以及更全面的網路產業產生負面影響。」「Snap的預警顯然對所有廣告同業都是負面的。」

Piper Sandler分析師也同意這個觀點，並寫道：「與Snap相比，這種趨勢更具宏觀面和產業面。」

影響如此之大，以至於它還重擊了廣告技術平台。Trade Desk暴跌18.51%，Pubmatic下跌15.85%，Digital Turbine下跌13.17%。