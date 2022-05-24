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美股漲跌互見 那斯達克重摔2.4% 美經濟衰退疑慮益深

編譯洪啟原／綜合外電
紐約三大指數24日漲跌互見，道瓊收復早盤跌幅、小漲作收，史坦普500指數和那指下挫，回吐前一日漲幅，投資人擔憂，壓制通膨的激進舉措可能使美國經濟步入衰退，從而抑制市場風險偏好。路透
紐約三大指數24日漲跌互見，道瓊收復早盤跌幅、小漲作收，史坦普500指數和那指下挫，回吐前一日漲幅，投資人擔憂，壓制通膨的激進舉措可能使美國經濟步入衰退，從而抑制市場風險偏好。路透

紐約三大指數周二（24日）漲跌互見，道瓊收復早盤跌幅、小漲作收，史坦普500指數和那指下挫，回吐前一日漲幅，投資人擔憂，壓制通膨的急進舉措可能使美國經濟步入衰退，從而抑制市場風險偏好。

道瓊工業指數小漲48.38點，或0.15%，收報31,928.62點；史坦普500指數小跌32.27點，或0.81%，收報3,941.48點；那斯達克指數大跌270.82點，或2.35%，收報11,264.45點。

美國社群媒體平台Snapchat母公司Snap發布獲利預警，導致股價暴跌43.1%，並引發社交媒體類股和科技股下跌。臉書母公司Meta大跌7.62%，字母跌4.95%，推特跌5.55%，Pinterest更重挫23.64%。

在史坦普500指數11大類股中，有六個類股收跌，通訊服務和非必需消費品股跌最深。

美國合眾銀行財富管理部門高級投資長諾爾西說：「我們退一步思考，意識到主要的市場催化劑，其實就是聯準會（Fed）的立場轉變和利率調整，這些因素影響整個資本市場的價格。在過去兩周，我們看見總體經濟情勢在一定程度上惡化，這開始影響到企業獲利和經濟數據。」

俄烏交戰和中國實施的防疫封控措施，使全球供應鏈干擾加劇，從而推升通膨攀升至數十年高點。

Fed信誓旦旦要透過提高借貸成本積極因應持續攀升的物價，而市場參與者將密切注意Fed預計今（25）日公布的會議紀錄，尋找與這些行動的速度和規模有關的蛛絲馬跡。

投資人預估，Fed未來數月將連續升息2碼，加深外界對Fed此舉可能導致經濟陷入衰退的疑慮，這種情況越來越多被列入分析師的預測中。

諾爾西說：「我們明天將注意FOMC的會議紀錄，尋找貨幣政策可能比上次會議所闡述的更加鷹派或鴿派的任何跡象。」

美國最新數據顯示，美國新屋銷售驟降、企業活動減緩，這描繪出美國經濟動能減弱的景象。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，預估到9月底為止，ECB的存款利率至少將調高2碼（50個基點）。

服裝零售商Abercrombie & Fitch暴跌28.6%，受稍早公布一連串不利消息拖累，包括上季意外出現虧損，和下修年度銷售與利潤率預估。相較下，居家辦公寵兒、視訊會議軟體公司Zoom漲5.6%，歸功於強勁的企業需求提振全年獲利成長。

指數 投資 史坦普500

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