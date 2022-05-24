Fed下月縮表 資產負債表三年後減三成至5.9兆美元

美國聯準會（Fed）6月將啟動縮減資產負債表。路透

紐約聯邦準備銀行根據聯準會（Fed）5月4日宣布的計畫預測，如果決策者依據本月初制定的縮減資產負債表指引，那麼到了2025年中，Fed持有的證券投資 組合規模將縮減至5.9兆美元。

Fed打算從6月開始減持美國公債和抵押擔保證券（MBS），並迅速將縮表的步調提高至每月縮減950億美元。但決策者也預期，隨著他們接近確保充足流動性所必需要的銀行準備金水準，他們最終會放慢縮表過程。

紐約聯準銀行的預測顯示，到2024年，資產負債表縮減的步調為平均每月800億美元。到了2025年年中之後，Fed的資產負債表規模可能維持在相當於美國國內生產毛額（GDP）約22%的水準，直到可能開始再度增加。

這份報告顯示，在縮表期間， Fed的投資組合組成大致維持不變。到2025年底，資產負債表中有68%為美國公債，32%為機構抵押擔保證券。

這些預測假定未來為了準備金管理而執行購買的任何證券都是美國公債。這將使2030年前的投資組合配置中，約86%是美國公債，14%為機構證券。

Fed官員在本月稍早宣布將從6月1日起縮減當前規模為8.9兆美元的資產負債表，初步為每月縮減多達300億美元的美國公債和175億美元的抵押擔保證券。到了9月，縮表的步調將加速至每月縮減600億美元美國公債與350億美元抵押擔保證券。

決策者目前也迅速升息，協助將繼降溫、對抗數十年來最嚴重的通膨。

紐約聯準銀行的報告指出，較高利率可能使得Fed的債務成本更高，並且使Fed資產負債表上的未實現損失增加。不過央行 表示，這些未實現損失不應干擾執行貨幣政策的能力。