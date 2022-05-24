馬斯克身價跌破2000億美元大關 特斯拉要開24小時餐廳

世界首富馬斯克的財富周二（24日）縮水5.4%到1,927億美元。路透

世界首富馬斯克 的財富周二縮水5.4%到1,927億美元，再次摔出2000億美元俱樂部。但他與特斯拉 向開設24小時餐廳兼電動車充電站的目標又邁進一步。

馬斯克身價下跌的原因是電動車製造商特斯拉股票重挫將近7%，跌幅遠遠超過史坦普500指數的下跌0.8%。

即使他現在的財富是去年8月26日以來的最低水準，但根據彭博億萬富豪指數，馬斯克仍輕鬆成為身價至少1,000億美元少數人裡最富有的人，居次的是亞馬遜公司創辦人貝佐斯，他的身價估計是1,278億美元。

現年50歲的馬斯克上次摔出2,000億美元俱樂部是在3月，後因市場迅速反彈，他的淨資產4月4日就膨脹到2,880億美元。同日，他透露已持有社群媒體平台推特 約9%的股價，幾天後發起收購行動，獲推特董事會投票通過。

馬斯克本月稍早表示，該交易暫時擱置，等待釐清推特上的機器人假帳號到底有多少。推特則堅稱收購正按計劃進行。

另外，特斯拉於5月19日向洛杉磯提交文件，申請在好萊塢西聖塔蒙妮卡大道7001號開一家24小時營業的餐廳。

根據電動車媒體Electrek的報導，在占地9,300平方英尺的空間裡，會包括一座汽車電影院以及28席超級充電站的停車位。建築平面圖顯示這是家兩層樓餐廳，室內和戶外共200多個座位。戶外座位能直接看到兩個大型的LED電影螢幕。食物將被送到車上。

但還沒有開幕日期或菜單的進一步細節。

馬斯克最初於四年前在推特上發布他的概念，那是老派的免下車汽車餐廳，加上溜冰輪鞋。他最近說可以用狗狗幣付款。