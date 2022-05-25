調查：僅18%投資人願加碼投入美股

美股的雲霄飛車走勢雖沒有激發投資 人的信心。即使如此，一小部分投資人仍打算善用最近的跌勢。

根據Bankrate最新的調查，僅有18%的美國人今年願意將更多資金投入股市，包括退休 帳戶。這項線上調查於4月19日至22日對1500多名投資人進行。

Bankrate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，「當股市回落時，的確代表一個很好的買入機會，特別是對於透過401(k)實現的自動儲蓄。」「從長遠來看，像這樣動盪的走勢可能是個具吸引力的買入機會，以後你會很高興投資更多。」

另一方面，超過50%的投資人表示今年將保持投資金額不變。報告指出，只有18%的人計畫減少2022年投入股市的金額。

調查發現，包括Z世代和千禧世代在內的年輕投資人今年最有可能增加股市投資。

麥克布萊德表示，這是個正面的訊號，因為這代表他們正在建立並堅持穩固的財務習慣，「他們距離退休還很久。擁有更長遠的眼光和更多的投資，比較能在很長一段時間內達成複合式成長目標。」

嬰兒潮世代最有可能減少對股票 的投資，但這可能大多與他們的退休時間有關，而不是擔心市場波動或通貨膨脹。

麥克布萊德說，「當他們接近退休或已退休時，這可能變成只是正常財務計畫的一部分。」

調查發現，許多投資人正試圖排除市場噪音。

報告指出，到目前為止，56%的受訪者並未因市場波動而改變投資。在做出改變的人中，14%的人買進更多股票，16%若非將資金從投資帳戶中轉出，就是決定不再購買更多股票。

同樣，即使在通膨上升條件下，62%的投資人也沒有採取任何行動。