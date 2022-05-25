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Snap拉低科技 那指跌2.35%

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數下跌，因為對Snap慘淡業績預期警告的擔憂蔓延到其他科技股，而道瓊工業平均指數從盤中低點反彈。

以科技股為主的那指下跌270.83點或2.35%至1萬1264.45點。藍籌道指上漲48.38點或0.15%至3萬1928.62點，盤中最低下跌1.6%。與此同時，史坦普500指數下跌32.27點或0.81%至3941.48點。

道指在尾盤獲得來自聯合健康(UnitedHealth Group)上揚1.11%的推動；其餘道指成份股如麥當勞、Verizon和IBM也都上漲逾2%。

在社交媒體公司Snap發出預警後，由於擔心數位廣告放緩，科技公司的股票領跌。該公司表示本季獲利和營收目標可能錯過預期且預警招聘放緩，股價暴跌43.08%。Meta Platforms隨Snap走低，下跌7.62%。谷歌母公司Alphabet下跌4.95%至52周新低。

亞馬遜也跌至52周新低，收跌3.21%。蘋果下跌1.92%。

由於上周目標百貨和沃爾瑪的獲利和財測疲軟，零售業大跌也推動了拋售。投資人24日得到更多壞消息，Abercrombie & Fitch在財報中聲稱運費和產品成本對第1財季的銷售造成壓力，股價下跌28.58%。

百思買最初在財報好壞參半後大漲，但收盤小漲1.21%。

指數 股價 目標百貨

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