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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

財經簡訊

財經新聞組／整理

沃爾瑪擴大無人機送貨服務

沃爾瑪將擴大無人機送貨範圍至6州，讓更多客戶能在30分鐘以內收到訂購商品。經由與營運商DroneUp的合作，沃爾瑪擴大服務範圍至亞利桑納州、阿肯色州、佛州、德州、猶他州和維吉尼亞州部分地區的400萬戶家庭。

Uber與義國出租車業者合作

Uber Technologies Inc已與義大利業者達成協議，將其乘車軟體與最大出租車調度公司IT Taxi整合在一起，以尋求提升其影響力。根據協議，義大利1萬2000多名出租車司機將可以使用Uber平台。它將在80多個城市推出該軟體，並擴大在羅馬、米蘭、都靈和博洛尼亞等大城市的現有業務。

輝瑞潰瘍性結腸炎藥物見效

輝瑞表示，在一項臨床試驗中接受實驗性藥物etrasimod治療的潰瘍性結腸炎患者中，近三分之一在治療一年後病情緩解。這款藥物是輝瑞去年以67億元收購Arena Pharmaceuticals後獲得的關鍵資產。分析師估計，最高銷售額每年可能超過30億元。該公司計畫下半年尋求FDA批准該藥物。

百思買上季銷售額超過預期

即使面臨高通膨，而且去年同期基期墊高，消費電子產品零售商百思買(Best Buy)第1財季營收仍超過華爾街預期。百思買第1財季淨利從去年同期的5.95億元或每股2.32元降至3.41億元或每股1.49元。不計項目，調整後每股獲利1.61元。淨銷售額從一年前的116.4億元降至106.5億元。

A&F意外虧損 調降全年財測

Abercrombie & Fitch受運費和產品成本拖累銷售，第1財季出現意外虧損。該公司還調降2022財年銷售財測，預計經濟逆風至少會持續到年底。第1財季淨虧損1480萬元，合每股虧損32分。不計一次性項目，每股虧損27分；分析師預計每股獲利8分。銷售額8.128億元，超出7.99億元的預期。

認證將屆 波音不改預警系統

波音公司主管表示，為了爭取在年底截止日期之前完成認證，因此無需改造其即將推出的737 MAX 10噴氣式客機的駕駛艙機組警報系統。波音首席航太安全長德萊尼(Mike Delaney)表示，沒有數據證明切換到另一個系統會更安全，並補充說該公司仍在評估其選擇。

租車 沃爾瑪 輝瑞

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