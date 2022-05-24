Snap獲利預警帶衰社群媒體類股 市值恐蒸發千億美元

Snap 23日美股盤後發布獲利預警，拖累社群媒體類股大跌。美聯社

社群媒體 Snapchat母公司Snap 23日發布獲利預警，在用戶成長停滯和升息憂慮已衝擊科技類股之際，加重市場對社群媒體業者的疑慮，Snap在美股 24日盤前引領社群媒體類股下挫，若美股24日開盤後跌勢仍未趨緩，整體社群媒體類股市值將蒸發超過1,000億美元。

彭博資訊報導，倚賴數位廣告的Snap股價在24日美股盤前重挫29%，可能創下該公司歷來最大單日跌幅，市值減少114億美元。同時，臉書母公司Meta Platforms、Google母公司字母、推特、Pinterest等同樣仰賴廣告獲利的科技公司，盤前也跌成一片，這些公司的市值可能共消失1,040億美元。

Piper Sandler分析師 錢普安說：「目前來說，我們認為這（股賣壓）比較是總體與產業因素所引發，而非只是Snap造成。」

其他華爾街分析師也同意。RBC資本市場公司分析師艾瑞克森指出，市場普遍負面解讀數位廣告領域，Meta和字母可能是其中最不受影響的公司。

分析師另指出，Snap的獲利預警也顯示經濟環境正迅速惡化。Snap曾在4月下旬預期，第2季營收將成長30%，如今卻預期本季的營收和獲利展望，都會低於4月的預估。

Snap旗下的社群平台Snapchat可以發送「閱後即焚」的訊息，並能在影音加入特效，受到年輕人的歡迎。