景氣差 球迷買票看球不手軟

愛看現場體育賽事的球迷通常不在乎票價變化。（路透）

隨著物價以40年來最快速度飆升，人們正在改變他們的消費習慣，做出最有利的選擇。這意味著對體育賽事直播的巨大需求。

巴爾的摩馬里蘭大學體育經濟學教授科茲(Dennis Coates)說，體育觀眾的需求通常「對價格變化沒有反應」，「日子過得好、或是不好、價格變貴，都不會影響消費者的體育支出習慣」。

二級市場平台SeatGeek表示，當NFL本月稍早公布2022年賽季賽程後，比賽票價平均達307元，雖低於去年的411元，但高於2020年的305元，當年由於疫情 導致觀眾人數受限。在疫情席捲全球之前，2019年的平均票價為258元。票價反映需求，通常整個賽季都會波動。

今年春天，球迷們正在為NHL和NBA季後賽 瘋狂訂位。29歲的菲格羅亞(Hugo Figueroa)說，他花了1200元買了3張波士頓塞爾蒂克隊和布魯克林籃網隊之間的季後賽門票。

他表示，「努力工作，努力打球」。他說他在兩隊比賽中買了一杯啤酒，但「在我來這里之前就吃飽了，因為我不想付錢買食物」。體育和娛樂場所的售價通常比典型的餐廳和美食廣場來得高。

曾在歐巴馬政府任職的哈佛大學體育經濟學者克萊默(Judd Cramer)表示，來自疫情期間的紓困 支票和支持計畫，讓消費者擁有強勁的資產負債表來支付更高的體育費用。

克萊默說，如果票價對某些粉絲來說太高，「總是會有人接手」買票。

32歲的烏什科(Emily Ushko)表示，她有「一點私房錢」，並希望將其用於體育運動。她說她上個月花了600多元買了兩張籃網對塞爾蒂克隊季後賽門票。

她說，「這是千載難逢的機會」「你會想看這些球員的現場比賽，讓觀眾感受到並體驗它」。

然而，即使消費者在通膨飆升之下仍然保持韌性，但人們擔心美國經濟可能會走向衰退，迫使一些中產階級和勞工階級的粉絲在支出方面做出更艱難的選擇。

芝加哥體育行銷公司Team Marketing Report的CEO哈特維格(Chris Hartweg)警告，如果生活必需品的價格上漲，更多的消費者最終可能會「踩剎車」。