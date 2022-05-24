我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

專家：美股還有13%下跌空間

財經新聞組／綜合報導

對美股交易員來說，好消息是美國經濟衰退的預期幾乎已完全反映在股市中。但壞消息是：如果歷史可資借鏡，它並不是100%的保證。

根據Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)的最新分析，隨著史坦普500指數從1月3日的歷史高點下跌約19%至3901點，市場已有效地消化了60%至75%的衰退可能性。

勒納採用溯自1948年的衰退前後歷史平均值和跌幅中值估計，史指較當前水平還有7%至13%的下跌空間。

他指出，從歷史上看，史指在經濟衰退期間平均下跌29%，中位跌幅為24%。

他警告：「這將使本就難以置信的殘酷市場感覺更糟。當然，市場表現可能會超過平均水平。」

有些歷史觀點現在很重要，因為投資組合繼續受到一系列擔憂的打擊。例如持續的高通膨水平、鷹派的聯準會(Fed)以及零售商沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)和羅斯商店(Ross Stores)的糟糕財報。

史指上周創下網路泡沫破滅以來最長的單周跌幅。與此同時，其他主要指數也同步走跌。

那斯達克綜合指數進一步深陷熊市，以科技股為主的那指較2021年1月19日的歷史高點下跌30%。雖然道瓊工業平均指數尚未加入熊市的行列，但它正處於修正之中，較高點下跌超過10%。

勒納為陷入困境的交易員提供了一個小小的亮點：「一旦股票在經濟衰退期間跌至低點，平均一年的遠期回報率為40%。」「換句話說，即使股票跌至3400點，以平均回報率推算，股指將上看4800點。要記住的另一件事是，股票往往會在衰退結束前幾個月觸底，而且通常是在達到悲觀情緒的高峰時。而且當時投資人都會想：『我看不出市場有上漲的原因，所有的訊息都是負面的。』」

指數 投資 股票

上一則

供應庫存受限 平均車齡更長

下一則

景氣差 球迷買票看球不手軟

延伸閱讀

人棄我取 企業主管大舉抄底自家股票 美股觸底不遠？

人棄我取 企業主管大舉抄底自家股票 美股觸底不遠？
金融股領軍 美股三大指數紓壓式反彈 道瓊大漲618點

金融股領軍 美股三大指數紓壓式反彈 道瓊大漲618點
美股市場 一路看跌到10月

美股市場 一路看跌到10月
美股何時觸底？彭博調查史坦普指數還得再跌10%

美股何時觸底？彭博調查史坦普指數還得再跌10%

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入