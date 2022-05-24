專家：美股還有13%下跌空間

對美股交易員來說，好消息是美國經濟衰退的預期幾乎已完全反映在股市中。但壞消息是：如果歷史可資借鏡，它並不是100%的保證。

根據Truist聯席投資 長勒納(Keith Lerner)的最新分析，隨著史坦普500指數 從1月3日的歷史高點下跌約19%至3901點，市場已有效地消化了60%至75%的衰退可能性。

勒納採用溯自1948年的衰退前後歷史平均值和跌幅中值估計，史指較當前水平還有7%至13%的下跌空間。

他指出，從歷史上看，史指在經濟衰退期間平均下跌29%，中位跌幅為24%。

他警告：「這將使本就難以置信的殘酷市場感覺更糟。當然，市場表現可能會超過平均水平。」

有些歷史觀點現在很重要，因為投資組合繼續受到一系列擔憂的打擊。例如持續的高通膨水平、鷹派的聯準會(Fed)以及零售商沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)和羅斯商店(Ross Stores)的糟糕財報。

史指上周創下網路泡沫破滅以來最長的單周跌幅。與此同時，其他主要指數也同步走跌。

那斯達克綜合指數進一步深陷熊市，以科技股為主的那指較2021年1月19日的歷史高點下跌30%。雖然道瓊工業平均指數尚未加入熊市的行列，但它正處於修正之中，較高點下跌超過10%。

勒納為陷入困境的交易員提供了一個小小的亮點：「一旦股票 在經濟衰退期間跌至低點，平均一年的遠期回報率為40%。」「換句話說，即使股票跌至3400點，以平均回報率推算，股指將上看4800點。要記住的另一件事是，股票往往會在衰退結束前幾個月觸底，而且通常是在達到悲觀情緒的高峰時。而且當時投資人都會想：『我看不出市場有上漲的原因，所有的訊息都是負面的。』」